В Украине определили 5 направлений работы правительства: Шмигаль рассказал, что будут развиваться в первую очередь
Основные направления работы правительства Украины на 2025 год – это оборона, социальная политика, восстановление, экономика и международное взаимодействие. Только на оборону в 2025 году предусмотрено 2,2 трлн. грн (26% ВВП). А привлеченная международная помощь уже составляет 38,4 млрд. долларов.
Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль на форуме "Украина. Год 2025". "Буквально каждую собранную гривну в Украине мы направляем в поддержку нашей обороны", – подчеркнул Шмигаль.
В прошлом году на безопасность и оборону страны было выделено 2,1 трлн грн, а в этом году эта сумма еще больше. По его словам, в бюджете на 2025 год предусмотрено уже 2,2 трлн. грн на эти нужды. Это 26% ВВП Украины и фактически весь бюджет, который собирает страна. Кроме финансовой поддержки армии правительство активно развивает оборонно-промышленный комплекс (ОПК).
"Состоятельность нашего ОПК выросла в шесть раз по сравнению с двумя годами назад", – заявил премьер-министр. Украина активно расширяет производство собственной военной техники:
- украинская артиллерия;
- дальние дроны;
- ракеты;
- бронетехника;
- снаряды и мины.
Вторым ключевым направлением правительство определило социальную политику, остающуюся неизменным приоритетом даже во время войны. "В течение трех лет правительство и государство выполняли все социальные обязанности перед украинским народом", – отметил премьер. Ключевые показатели:
- 730 млрд грн – выплаты пенсий в 2023 году;
- 180 млрд грн – другие социальные выплаты;
- индексация пенсий – с 1 марта в соответствии с законодательством;
- поддержка внутриперемещенных лиц и уязвимых категорий населения;
- введение базовой социальной помощи;
- подготовка к внедрению накопительной пенсионной реформы.
Также правительство приняло демографическую стратегию и работает над новыми программами поддержки семей. Восстановление инфраструктуры и жилья – еще один приоритет. Главное внимание сосредоточено на энергетике и жилищном фонде.
"В этом году мы сосредоточены на восстановлении жилья людей", – отметил Шмигаль. Основные инициативы:
- программа компенсации за разрушенное жилье из-за сертификатов;
- государственная программа доступного жилья "Еоселя";
- восстановление энергетики по трем направлениям: восстановление, децентрализация, привлечение международной помощи;
- устранение последствий энергетического террора РФ, уничтожившего 10 ГВт генерирующих мощностей Украины.
"Практически каждую ночь враг атакует нашу энергетику. Мы потеряли 10 ГВт мощностей, поэтому должны их компенсировать", - подчеркнул премьер-министр. Четвертое направление правительства – поддержка экономики и бизнеса.
"Украинцы должны поддерживать свое", – заявил Шмигаль, акцентируя внимание на программе кэшбека, помогающей бизнесу и покупателям. Основные показатели:
- 5 млн украинцев уже участвуют в программе Кэшбека;
- 2 тыс. украинских производителей вовлечены в эту инициативу;
- внедряются программы поддержки малого и среднего бизнеса.
Также правительство работает над созданием благоприятных условий для внутреннего производства и привлечения инвестиций. Последнее, но не менее важное направление – взаимодействие с международными донорами и партнерами.
"Мы привлекли в прошлом году 41,7 млрд долларов международной помощи. В этом году уже есть подтверждение на 38,4 млрд долларов", – заявил Шмигаль. Ключевые партнеры:
- МВФ ;
- Еврокомиссия (в рамках программы Ukraine Facility);
- США, страны G7, ЕС.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, переселенцам начали выплачивать средства на приобретение жилья в рамках программы єВідновлення, и уже более 100 млн гривен было направлено на первые 63 сделки. Также уже более 14,5 тысячи семей получили жилищные сертификаты на сумму около 22 миллиардов гривен.
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