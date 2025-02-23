В Украине определили 5 направлений работы правительства: Шмигаль рассказал, что будут развиваться в первую очередь

Основные направления работы правительства Украины на 2025 год – это оборона, социальная политика, восстановление, экономика и международное взаимодействие. Только на оборону в 2025 году предусмотрено 2,2 трлн. грн (26% ВВП). А привлеченная международная помощь уже составляет 38,4 млрд. долларов.

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Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль на форуме "Украина. Год 2025". "Буквально каждую собранную гривну в Украине мы направляем в поддержку нашей обороны", – подчеркнул Шмигаль.

В прошлом году на безопасность и оборону страны было выделено 2,1 трлн грн, а в этом году эта сумма еще больше. По его словам, в бюджете на 2025 год предусмотрено уже 2,2 трлн. грн на эти нужды. Это 26% ВВП Украины и фактически весь бюджет, который собирает страна. Кроме финансовой поддержки армии правительство активно развивает оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

"Состоятельность нашего ОПК выросла в шесть раз по сравнению с двумя годами назад", – заявил премьер-министр. Украина активно расширяет производство собственной военной техники:

украинская артиллерия;

дальние дроны;

ракеты;

бронетехника;

снаряды и мины.

Вторым ключевым направлением правительство определило социальную политику, остающуюся неизменным приоритетом даже во время войны. "В течение трех лет правительство и государство выполняли все социальные обязанности перед украинским народом", – отметил премьер. Ключевые показатели:

730 млрд грн – выплаты пенсий в 2023 году;

– выплаты пенсий в 2023 году; 180 млрд грн – другие социальные выплаты;

– другие социальные выплаты; индексация пенсий – с 1 марта в соответствии с законодательством;

– с 1 марта в соответствии с законодательством; поддержка внутриперемещенных лиц и уязвимых категорий населения;

и уязвимых категорий населения; введение базовой социальной помощи;

подготовка к внедрению накопительной пенсионной реформы.

Также правительство приняло демографическую стратегию и работает над новыми программами поддержки семей. Восстановление инфраструктуры и жилья – еще один приоритет. Главное внимание сосредоточено на энергетике и жилищном фонде.

"В этом году мы сосредоточены на восстановлении жилья людей", – отметил Шмигаль. Основные инициативы:

программа компенсации за разрушенное жилье из-за сертификатов;

государственная программа доступного жилья "Еоселя";

восстановление энергетики по трем направлениям: восстановление, децентрализация, привлечение международной помощи;

устранение последствий энергетического террора РФ, уничтожившего 10 ГВт генерирующих мощностей Украины.

"Практически каждую ночь враг атакует нашу энергетику. Мы потеряли 10 ГВт мощностей, поэтому должны их компенсировать", - подчеркнул премьер-министр. Четвертое направление правительства – поддержка экономики и бизнеса.

"Украинцы должны поддерживать свое", – заявил Шмигаль, акцентируя внимание на программе кэшбека, помогающей бизнесу и покупателям. Основные показатели:

5 млн украинцев уже участвуют в программе Кэшбека;

уже участвуют в программе Кэшбека; 2 тыс. украинских производителей вовлечены в эту инициативу;

вовлечены в эту инициативу; внедряются программы поддержки малого и среднего бизнеса.

Также правительство работает над созданием благоприятных условий для внутреннего производства и привлечения инвестиций. Последнее, но не менее важное направление – взаимодействие с международными донорами и партнерами.

"Мы привлекли в прошлом году 41,7 млрд долларов международной помощи. В этом году уже есть подтверждение на 38,4 млрд долларов", – заявил Шмигаль. Ключевые партнеры:

МВФ ;

; Еврокомиссия (в рамках программы Ukraine Facility);

(в рамках программы Ukraine Facility); США, страны G7, ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, переселенцам начали выплачивать средства на приобретение жилья в рамках программы єВідновлення, и уже более 100 млн гривен было направлено на первые 63 сделки. Также уже более 14,5 тысячи семей получили жилищные сертификаты на сумму около 22 миллиардов гривен.

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