Зеленский пообещал еще более жесткие санкции: и для тех, кто убивает, и для тех, кто им помогает!

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя разрушение многоэтажки российской ракетой в Днепре, пообещал россиянам еще более жесткие санкции. По его словам, ограничения коснутся и тех, кто убивает, и тех, кто им помогает.

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Такое заявление глава государства сделал во время вечернего обращения 15 января. По словам Зеленского, очень правильно то, что именно в воскресенье было принято решение о расширении украинских санкций против граждан РФ и других лиц, помогающих террору.

В этот тщательно подготовленный список внесли почти 200 человек, ответственных за убийства украинцев и причастных к ним.

"Те, кто оправдывает террор. Те, кто смазывает российскую машину пропаганды. Те, кто пытался продать Украину где-нибудь в Москве. Эта публика получит полный перечень персональных ограничений", – пояснил он.

Президент отметил, что Украина сделает все, чтобы санкции, введенные против России в Европе и мире, действовали в максимально возможном масштабе.

"Ответственность за террор будет для всех: и для убивающих, и для тех, кто помогает убивать", – подчеркнул он.

Зеленский также добавил, что работа Совета национальной безопасности и обороны Украины над санкционными списками постоянно продолжается. Он анонсировал, что скоро будут следующие соответствующие решения.

Следует отметить, что появились обновленные данные о количестве погибших и раненых после российского ракетного удара в Днепре. По состоянию на 17:30 воскресенья, 15 января, обнаружены тела 30 человек (из них 1 ребенок), ранения получили 75 (из них 13 детей). 9-летняя девочка находится в тяжелом состоянии. Спасены 39 жителей дома на жилом массиве Победа (в том числе шесть несовершеннолетних).

Напомним, днем 14 января Россия провела очередную массированную атаку с воздуха по Украине. Одна вражеская ракета ударила по жилой девятиэтажке в Днепре. Один из подъездов был полностью разрушен, от него остались лишь лежащие на земле тонны завалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, прилет разрушил 72 квартиры, исказил более 230. Многие мирные жители оказались под руинами собственного дома. С 15 по 17 января в Днепре объявлен траур по погибшим.

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