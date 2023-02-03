Зеленский пообещал доработать механизм наказания за нарушение в армии после возмущения украинцев законом

Президент Владимир Зеленский пообещал, что закон об ужесточении наказания для украинских военных будет доработан. Речь идет о документе №8271, который вызвал возмущение у украинцев.

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На сайте главы украинского государства в четверг, 2 февраля, появился ответ на петицию ветировать закон об усилении наказания военнослужащих. Как отмечается, петицию Зеленский рассмотрел после того, как ее поддержали более 25 тысяч украинцев.

Он подчеркнул, что украинские военные обязаны соблюдать Конституцию и выполнять требования уставов ВСУ и приказы командиров. Это, по его словам, залог боеспособности военных подразделений и победы Украины над Россией.

Зеленский отметил, что инициировал дополнительную обработку документа "с целью совершенствования механизма применения к военнослужащим ответственности за военные административные и военные уголовные правонарушения".

Также в ответе на петицию президент напомнил, что перед тем как подписать закон, он учитывал позицию Главнокомандующего ВСУ и командиров воинских частей, которые этот документ одобрили.

Отметим, что закон 8271 ужесточает наказание военных за дезертирство, невыполнение приказов руководства, употребление наркотиков и алкоголя. 25 января Зеленский подписал его. В украинском парламенте документ поддержали все политические силы, кроме "Голоса".

Также инициативу поддержал главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный. Он подчеркнул, что армия держится на дисциплине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский подписал закон "О медиа". Документ определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в области медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора в этой сфере, однако неоднократно подвергался критике, в том числе парламентским юристам.

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