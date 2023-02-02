Россия сейчас в той стадии, когда стратегически проигрыш уже ясен, а тактически еще есть ресурс для попыток наступления, — Зеленский

Нынешнее положение России вполне очевидно: враг находится в стадии, когда его стратегический проигрыш уже ясен, однако тактически у них еще есть ресурс для попыток наступательных действий. Оккупанты ищут варианты, чтобы попытаться изменить ход войны и пытаются поставить на службу агрессии потенциал всех территорий, которые они пока контролируют

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Об этом заявил лидер нации Владимир Зеленский, традиционно обращаясь через пресс-службу своего Офиса. Он подчеркнул, что Украине необходимо и дальше усиливать стойкость, быть абсолютно единой в стремлении обеспечить армию и всех защитников необходимым оружием и оборудованием (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нам в Украине нужно говорить одним голосом с миром по поставкам для обороны. А также должны ежемесячно ощутимо усиливать глобальное давление на Россию. Враг должен выйти из этой стадии значительно более ослабленным, чем они предсказывают для себя в худших сценариях. Это трудная задача для нас. Но мы должны ее выполнить", – подчеркнул президент.

Он также рассказал о своем участии в ежегодном молитвенном завтраке, который проводится в Вашингтоне при участии высших государственных лиц, в том числе и американского президента. Это мероприятие призвано объединять общество и политиков, и приглашение украинского лидера не было случайностью.

"Был президент Байден, были сенаторы и члены Палаты представителей, лидеры религиозных общин и разных политических общин. Я призвал их делать все, что можем, и так, как мы должны, в противостоянии русскому злу, чтобы силой своих действий дополнить силу наших молитв. Молитв о спасении от зла, о победе над захватчиками и о мире для всех наших людей – во всех городах и общинах свободной Украины", – пояснил гарант.

Также глава государства указал на череду обысков и задержаний в кабинетах государственного аппарата на всех уровнях власти. Коррупционеры были и остаются внутренним врагом Украины и объявлены вне закона.

"Благодарю Службу безопасности Украины, ДБР, Офис генерального прокурора и всех тех, кто еще привлечен к очищению нашего государства. Новые шаги будут еще предприняты", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели переговоры в Киеве. Темами беседы стали восстановление Украины, а также санкции против России.

Последняя анонсировала десятый пакет санкций против РФ. По ее словам, он должен быть готов к 24 февраля – годовщине начала масштабного вторжения РФ.

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