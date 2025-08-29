Зеленский подписал закон о государственной политике национальной памяти: о чем в нем говорится

В пятницу, 29 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон об основах государственной политики национальной памяти украинского народа. Это – фундаментальный документ о защите и развитии нашей национальной идентичности.

Об этом в Facebook написала заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук. Она отметила ключевую роль Зеленского в принятии этого закона.

"Это то, что до него украинские президенты не хотели, не могли или не решались сделать. А он сделал", – отметила чиновница.

Что предусматривает закон

Этот закон регулирует вопросы формирования и реализации государственной политики национальной памяти украинского народа, определение ее основных принципов и задач, полномочий и основных направлений деятельности субъектов политики национальной памяти.

Цель закона: преодолеть российское имперско-тоталитарное наследие, уменьшить разногласия в восприятии прошлого в обществе, устранить влияние государства-агрессора в информационной, образовательной и культурной сферах и способствовать укреплению единства Украины, отметили в Украинском институте национальной памяти.

Среди прочего документ предусматривает следующее:

– ввести в правовое поле ряд новых терминов, в частности, термины "национальная память", "историческая антиукраинская пропаганда", "преступления против украинского народа" и "место памяти украинского народа";

– определить основные принципы, задачи и направления политики национальной памяти;

– определить основные формы увековечения памяти;

– урегулировать вопросы сохранения мест памяти;

– определить субъектов политики национальной памяти и системно урегулировать их полномочия;

– определить особенности предоставления государственной поддержки в сфере восстановления и сохранения национальной памяти;

– определить основные принципы международного сотрудничества в сфере восстановления и сохранения национальной памяти и тому подобное.

Кроме того, законом официально введен термин "рашизм". Он определен как гибридная тоталитарная идеология, сочетающая элементы российского шовинизма, империализма, коммунистических и нацистских практик.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 29 августа почтил память павших защитников и защитниц, погибших в боях за Украину и ее независимость. Он отметил, что с 2014 года продолжается битва за право Украины жить, а с 2022 года за него борются в полномасштабной войне.

Под Киевом в этот день состоялось открытие Национального военного мемориального кладбища. Первая церемония захоронения прошла при участии президента Владимира Зеленского, министра обороны и других высокопоставленных чиновников. На новом кладбище похоронили первых пятерых неизвестных защитников Украины.

