"С 2014 года продолжается битва за право Украины жить": Зеленский почтил память павших защитников и защитниц

Президент Владимир Зеленский почтил память павших защитников и защитниц, погибших в боях за Украину и ее независимость. Он подчеркнул, что с 2014 года продолжается битва за право Украины жить, а с 2022 года за него борются в полномасштабной войне.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Зеленский отметил, что не стоит забывать, благодаря кому Украина живет и сохраняется.

Украина борется за право жить

"Ежегодно 29 августа мы чтим память всех наших павших воинов – защитников и защитниц Украины, которые погибли в боях ради нашего государства, нашей независимой Украины", – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что с 2014 года продолжается битва за право Украины жить, а с 2022 года украинцы защищаются в полномасштабной войне. По его словам, это очень долгий и сложный путь храбрости, и не стоит забывать, благодаря кому Украина сохраняется.

"Вечная слава всем, кто стал на защиту Украины! Вечная память каждому, кто погиб в борьбе ради Украины! Слава Украине!" – подчеркнул глава государства.

Что известно о Дне памяти погибших защитников и защитниц

Ежегодно 29 августа в Украине чествуют День памяти погибших защитников и защитниц, тех, кто отдали жизнь за независимость, государственность и свободу страны. Государственное чествование было введено в 2019 году.

Именно в этот день, 29 августа 2014 года, когда украинские военные выходили из окружения под Иловайском, российская сторона нарушила договоренности о "зеленом коридоре" и расстреляла защитников во время отступления. Военные пытались выйти из окружения через подсолнечные поля, поэтому официальным символом этого дня стал именно подсолнух.

Также 29 августа проводится акция "Стол памяти", когда в заведениях общественного питания резервируют один стол, который остается пустым, чтобы почтить погибших на войне.

