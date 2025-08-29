Зеленский принял участие в открытии мемориального военного кладбища под Киевом: там провели в последний путь Героев

Под Киевом состоялось открытие Национального военного мемориального кладбища. Первая церемония захоронения прошла при участии Президента Украины Владимира Зеленского, Министра обороны и других высокопоставленных чиновников.

На новом мемориале похоронили первых пятерых неизвестных защитников Украины. Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA.

Открытие Национального военного мемориального кладбища

На территории мемориала состоялось захоронение первых пяти неизвестных защитников. Над гробами прозвучали молитвы капелланов разных конфессий, которые объединились в общей молитве за упокой павших. Атмосфера церемонии была полна скорби и одновременно глубокой благодарности.

Мемориальное кладбище станет местом, куда будут приходить родные, побратимы и все украинцы, чтобы отдать дань уважения погибшим воинам. Это не только пространство скорби, но и напоминание о цене свободы, которую ежедневно платит Украина в войне с Россией.

Что предшествовало

Президент Владимир Зеленский почтил память павших защитников и защитниц, погибших в боях за Украину и ее независимость. Он отметил, что с 2014 года продолжается битва за право Украины жить, а с 2022 года за него борются в полномасштабной войне.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина продолжает терять своих Героев в кровавой войне. На фронте оборвалась жизнь 28-летнего защитника с Полтавщины Олега Марченко.

На днях в Донецкой области погиб Герой из Житомирской области. Последний свой бой Богдан Бадовский принял в День Независимости. Герою навсегда останется 26 лет.

В Черкассах недавно попрощались с Героем Вадимом Слюсаренко. Боец служил оператором ударных беспилотных авиационных комплексов и погиб от вражеского FPV-дрона.

