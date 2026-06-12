Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из текста Европейской хартии языков: что это означает

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4699-IX, который исключает русский язык из перечня языков, к которым в Украине применяются положения Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Решение вступило в силу после подписания главой государства.

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О подписании закона сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он подчеркнул, что этот шаг связан с защитой украинского языкового пространства и выполнением европейских обязательств Украины. По словам спикера парламента, русский язык больше не будет пользоваться механизмами защиты, предусмотренными Хартией.

Позиция парламента

Стефанчук назвал принятое решение справедливым и закономерным. Он подчеркнул, что инструменты защиты, предусмотренные Европейской хартией, создавались для поддержки языков коренных народов и национальных общин.

"Это важное решение для защиты украинского языкового пространства и выполнения наших европейских обязательств. Язык государства-агрессора не может пользоваться инструментами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных общин", – заявил председатель Верховной Рады.

Также он отметил, что Украина продолжает защищать государственный язык и в то же время уважает языковое и культурное разнообразие. По его словам, принятый закон лишает российское влияние привилегий, которыми оно пользовалось на протяжении многих лет.

Что меняет закон

После подписания Закона №4699-IX русский язык официально исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Таким образом, нормы документа больше не распространяются на русский язык на территории Украины.

В своем посте в Facebook Стефанчук подчеркнул, что это решение касается языковой безопасности государства, а также соответствует подходу к защите языков национальных общин и коренных народов. Он добавил, что принятый закон является решением "о достоинстве, справедливости и языковой безопасности Украины".

Реакция России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на подписание президентом Украины закона об исключении русского языка из перечня языков, к которым применяются положения Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

Комментируя решение украинских властей, Захарова назвала его "неонацизмом в действии". Представительница российского внешнеполитического ведомства также раскритиковала изменения в украинском законодательстве, связав их с государственной языковой политикой Украины.

Других подробностей относительно этого заявления российская сторона не привела.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о скандале в школе Днепра, где русскоязычная учительница выгнала 6-летнюю дочь военнослужащих из класса за замечание по поводу языка.

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