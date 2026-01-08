Зеленский подписал указы: кого назначили новыми главами четырех ОГА

В четверг, 8 января, в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой областях появились новые руководители ОВА (ОГА). Президент Владимир Зеленский подписал соответствующие указы.

Тексты этих четырех документов (№35–№38/2026) опубликованы на сайте ОП Украины. В соответствии с ними:

Винницкую областную военную администрацию возглавит Наталья Заболотная ;

; Днепропетровскую ОВА – Александр Ганжа ;

; Полтавскую ОВА – Виталий Дякивнич ;

; Черновицкую ОВА – Руслан Осипенко.

Винниччина

Главой Винницкой областной военной администрации до июня 2024 года был Сергей Борзов, но ему пришлось уйти с должности по состоянию здоровья. После этого обязанности руководительницы ОВА фактически выполняла Наталья Заболотная (с августа 2020-го она была первым заместителем главы областной администрации).

Отныне Заболотная официально назначена на должность руководителя ОГА.

Днепропетровщина

Новоназначенный Александр Ганжа до этого более двух лет (с октября 2023-го) был главой Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

Обязанности начальника Днепропетровской ОГА до него временно исполнял Владислав Гайваненко.

Полтавщина

Кресло главы Полтавской областной военной (государственной) администрации получил Виталий Дякивнич, который с января 2023 года работал начальником Миргородской РВА.

Он заменил в должности в.и.о. начальника ОВА Владимира Когута. Последний руководил администрацией области с января 2025 года.

Буковина

8 января на новую работу также перешел Руслан Осипенко – он будет работать главой Черновицкой областной военной (государственной) администрации. Более четырех лет Осипенко возглавлял Нацполицию в Донецкой области, а перед этим, с октября 2021-го, был в.и.о. начальника Нацполиции на Херсонщине.

В ОГА он заменит Руслана Запаранюка (последний был руководителем облгосадминистрации с середины 2022 года).

Как ранее писал OBOZ.UA, в вечернем обращении к гражданам 8 января президент Владимир Зеленский сообщил, что кандидатура на должность начальника Тернопольской областной военной администрации уже согласована, скоро состоится назначение. Конкретной даты глава государства не назвал.

