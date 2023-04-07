Зеленский подписал указ о создании 19 военных администраций на Запорожье
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился создать 19 военных администраций населенных пунктов в Запорожской области. Соответствующий указ №197/2023 глава государства подписал в пятницу, 7 апреля.
Его опубликовало официальное интернет-представительство президента. Мероприятия, связанные с образованием военных администраций, поручено выполнить Генеральному штабу ВСУ и Запорожской областной государственной администрации.
Так, в области создадут:
– Благовещенскую сельскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
– Воскресенскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
– Днепрорудненскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
– Энергодарскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
– Каменско-Днепровскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
– Каменскую поселковую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
– Камыш-Зорянскую поселковую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
– Малобелозерскую сельскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
– Молочанскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
– Новобогдановскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
– Ореховскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
– Осипенковскую сельскую военную администрацию Бердянского района Запорожской области;
– Плодородненскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
– Преображенскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
– Розовскую поселковую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
– Смирновскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
– Софиевскую сельскую военную администрацию Бердянского района Запорожской области;
– Степногорскую поселковую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
– Черниговскую поселковую военную администрацию Бердянского района Запорожской области.
Также 7 апреля Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, участники которого подробно рассмотрели ход формирования и укомплектования вооружением новых бригад, а также уделили внимание уровню подготовки личного состава. Отдельно обсуждались меры по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Зеленский заверил, что результаты состоявшихся 5 апреля переговоров в Польше будут ощутимы для украинских военных на передовой. В первую очередь речь идет об оружии, боеприпасах и новых системах обороны для Украины;
– 6 апреля временно оккупированный Мелитополь на Запорожье посетила очередная "бавовна". Взрывы раздались в месте, где была сосредоточена техника и личный состав российских захватчиков.
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