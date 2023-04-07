Зеленский подписал указ о создании 19 военных администраций на Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился создать 19 военных администраций населенных пунктов в Запорожской области. Соответствующий указ №197/2023 глава государства подписал в пятницу, 7 апреля.

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Его опубликовало официальное интернет-представительство президента. Мероприятия, связанные с образованием военных администраций, поручено выполнить Генеральному штабу ВСУ и Запорожской областной государственной администрации.

Так, в области создадут:

– Благовещенскую сельскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;

– Воскресенскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

– Днепрорудненскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;

– Энергодарскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;

– Каменско-Днепровскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;

– Каменскую поселковую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

– Камыш-Зорянскую поселковую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

– Малобелозерскую сельскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;

– Молочанскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

– Новобогдановскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

– Ореховскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

– Осипенковскую сельскую военную администрацию Бердянского района Запорожской области;

– Плодородненскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

– Преображенскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

– Розовскую поселковую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

– Смирновскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

– Софиевскую сельскую военную администрацию Бердянского района Запорожской области;

– Степногорскую поселковую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;

– Черниговскую поселковую военную администрацию Бердянского района Запорожской области.

Также 7 апреля Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, участники которого подробно рассмотрели ход формирования и укомплектования вооружением новых бригад, а также уделили внимание уровню подготовки личного состава. Отдельно обсуждались меры по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский заверил, что результаты состоявшихся 5 апреля переговоров в Польше будут ощутимы для украинских военных на передовой. В первую очередь речь идет об оружии, боеприпасах и новых системах обороны для Украины;

– 6 апреля временно оккупированный Мелитополь на Запорожье посетила очередная "бавовна". Взрывы раздались в месте, где была сосредоточена техника и личный состав российских захватчиков.

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