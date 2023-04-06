Оружие и боеприпасы для ВСУ: Зеленский пообещал, что украинские военные ощутят результаты его визита в Польшу

Президент Владимир Зеленский заявил, что четверг, 6 апреля, он провел на Банковой и это был день внутренних совещаний и подготовки к мероприятиям, запланированным на ближайшие недели. Еще 5 апреля гарант совершил визит в соседнюю Польшу – и результаты переговоров, как заверил он, будут ощутимыми для украинских военных на передовой.

Видео дня

Об этом украинский лидер сказал в ходе нового традиционного обращения к народу. Роликом вечером 6 апреля поделился YouTube-канал Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Очень важно, что содержание визита в Польшу, работа нашей делегации в Варшаве и постоянной коммуникации с польскими партнерами должны быть ощутимы для нашего фронта. Оборона и защита наших людей, поддержка нашей стойкости, прежде всего воинов – это вопрос номер один на всех переговорах и встречах. Именно оборона – оружие для Украины, боеприпасы для Украины, новые системы обороны для Украины", – сказал Зеленский. Он подчеркнул, что переговоры в Польше были содержательными.

"Отдельно хочу отметить встречу, которая состоялась уже очень поздно вечером вчера, почти ночью. Встреча с мэрами польских городов, городов-спасителей для Украины и украинцев. Жешув, Перемышль, Люблин и Хелм. Встретились мы с ними именно в Хелме – вместе с господином премьер-министром Польши Моравецким.

Я поблагодарил все общество городов-спасителей, каждого и каждую, кто помогал украинцам, кто реально доказал в первые же дни полномасштабной войны, что между украинскими и польскими сердцами нет никаких барьеров, границ, преград. Украина умеет быть благодарна. Благодарна за такую солидарность – историческую солидарность", – заявил Зеленский.

Также он сообщил, что провел совещание с премьером Денисом Шмыгалем по поводу текущих вопросов, координации государственных решений, ситуации с безопасностью, работы правоохранительных органов.

"Наша международная повестка дня – подготовка встреч, переговоров, обращений. Как всегда, был на связи с военными: все, что касается самых горячих точек передовой", – рассказал президент.

В конце он уже традиционно назвал подразделения Сил обороны, которые следует упомянуть отдельно. Это десантники 80-й ОДШБр, бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады, 30-я отдельная механизированная бригада, 35-я и 36-я отдельные бригады морской пехоты, воины 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь", подразделение специального назначения 1-го главного центра ГУР.

"Благодарю всех, кто непременно выгонит российскую армию из Украины!" – обратился к героям Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В день визита Владимира Зеленского в Польшу Киев и Варшава объявили о новом пакете военной помощи. Он будет включать в себя бронетранспортеры, истребители МиГ-29, системы ПВО, минометы и другое вооружение.

– Известно, что Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписали протокол о поставках Украине оборонной техники и БТР Rosomak польского производства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!