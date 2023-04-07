Зеленский провел заседание Ставки, с заявлениями выступили Залужный и Буданов: все подробности

В пятницу, 7 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Участники подробно рассмотрели ход формирования и укомплектования вооружением новых бригад, а также уделили внимание уровню подготовки личного состава.

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Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Отмечается, что отдельно была поднята тема предотвращения утечки информации о планах сил обороны Украины.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил об оперативной ситуации по основным направлениям фронта. О ходе боевых действий на участках в пределах зон своей ответственности сообщили командующие оперативно-стратегическими группировками войск, а о возможных действиях врага в ближайшее время – начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Также в заседании приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним: ранее Зеленский заявил, что результаты его переговоров в Польше, что состоялись 5 апреля, будут ощутимы для украинских военных на передовой.

"Оборона и защита наших людей, поддержка нашей стойкости, прежде всего воинов – это вопрос номер один на всех переговорах и встречах. Именно оборона – оружие для Украины, боеприпасы для Украины, новые системы обороны для Украины", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– предыдущее заседание Ставки Зеленский провел в селе Ягодное на Черниговщине в годовщину его освобождения. Президент побывал в печально известном подвале и пообщался с людьми, пережившими оккупацию;

– государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что долгожданное контрнаступление украинской армии, вероятно, начнется в ближайшие недели. Решение о деоккупации, в частности захваченного Россией Крыма, должны принимать власти Украины.

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