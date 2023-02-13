Зеленский подписал указ, которым разрешил назначать на должность заместителя министра обороны военного
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому первым заместителем министра обороны может быть назначен военный. Таким образом должность может занять военнослужащий в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала.
Соответствующий указ №76/2023 обнародован на сайте главы государства. Изменения вступили в силу 13 февраля 2023 года.
Так, документом вносятся изменения в указы президента Украины от 3 мая 2017 г. № 126/2017 и от 5 мая 2020 г. № 166/2020, согласно которым первым заместителем министра обороны может быть назначен военнослужащий в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала.
Президент также постановил Кабинету министров внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по укреплению демократического гражданского контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава Министерства обороны Алексей Резников прокомментировал якобы свою новую должность в Кабинете министров. Он сказал, что впервые слышит об этом, и добавил, что если бы ему ее предлагали, то он бы отказался.
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