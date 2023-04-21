Зеленский: передовая – приоритет №1, активно готовим новые подразделения для фронта

Приоритетным вопросом для украинского командования сейчас является ситуация на передовой. Государство готовит также новые бригады и подразделения, которые еще проявят себя на фронте, и активно занимается их обеспечением, тренировкой, интеграцией в общий План обороны.

Видео дня

Об этом в вечернем обращении к украинцам сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что "главной задачей государства является деоккупация наших территорий, возвращение наших земель и наших людей из российской неволи" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Лидер государства подчеркнул, что все ресурсы направляются прежде всего на выполнение этой задачи. Он выразил благодарность всем, кто помогает и сохраняет внимание мира к Украине, тем, кто создает в стране рабочие места, платит налоги, тем, кто остался в Украине и поддерживает работу своих предприятий, а также организует сборы для наших воинов и восстановления – сборы в Украине, в других странах.

"Сейчас так же, как и в прошлом году, всем нам нужно сохранять единство, мобилизованность и полную концентрацию на обороне", – призвал Зеленский.

Ранее президент также сообщил, что на заседании Ставки была заслушана информация о ситуации на фронте. По его словам, благодаря профессиональной работе Главного управления разведки украинские власти знают все о планах, которые вынашивает враг на ближайшее время.

Военное командование приняло ряд важнейших решений по распределению оружия и боеприпасов по подразделениям ВСУ в зависимости от потребностей обороны по направлениям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский выступил с обращением к Конгрессу Мексики. Он отметил, что мир должен стать безальтернативным, а зло должно проиграть, и призвал поддержать формулу мира, предложенную Киевом;

– 20 апреля Зеленский провел в Киеве переговоры с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили подготовку к 11-му заседанию в формате "Рамштайн" и саммита НАТО в Вильнюсе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!