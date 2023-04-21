'Зло должно проиграть': Зеленский обратился в парламент Мексики с призывом поддержать украинскую формулу мира. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к Конгрессу Мексики. Он отметил, что мир должен стать безальтернативным, а зло должно проиграть, и призвал поддержать формулу мира, предложенную Киевом.

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Выступление лидера нашего государства состоялось по приглашению группы дружбы Конгресса между Мексикой и Украиной. Соответствующей записью 21 апреля поделился YouTube-канал Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинский лидер впервые произнес речь перед мексиканским парламентом. Депутаты приветствовали его аплодисментами.

Зеленский поблагодарил за внимание к Украине и сказал, что между нашими странами 9 часов разницы во времени и более 10 000 километров расстояния. Мы говорим на разных языках, прошли разный государственный путь, однако есть и то, что позволяет нам понять друг друга. Это наши сердца, сказал украинский глава.

"Мир – это главное желание в миллиардах молитв по всей Земле и десятки миллионов таких молитв, таких желаний ежедневно звучат в Украине", – заявил он.

Зеленский указал на то, что нас объединяет желание, чтобы на всех улицах всех наших городов были безопасность и спокойствие. "Разве не одинаково мы осуждаем тех, кто расстреливает мирных людей и сжигает дома? Мы одинаково с вами не воспринимаем зло!" – отметил президент.

Он подчеркнул, что человеческая жизнь и мир – это самые высокие ценности. Но просто перестать сопротивляться агрессии России Украина не может, ведь "тогда мы потеряем жизнь".

"Речь идет не просто о чем-то абстракте. На нашу землю пришли те, для кого жизнь ничего не стоит! Сотни машин с людьми, которые хотели спастись от боевых действий, российские солдаты расстреляли прямо на дорогах. Они создавали застенки в каждом нашем городе, который России удавалось захватить. Обычно это были подвалы... Российские солдаты брали в заложники целые села..." – сказал лидер государства.

Он выразил уверенность, что стремление к миру сильнее, чем любой агрессор.

"Украинская формула мира обращена, прежде всего, к миру, и в этом ее сила. Она обращена ко всем, кто может приобщиться к реализации конкретных пунктов формулы и стать сотворцем победы над злом – сотворцем мира", – пояснил Зеленский.

Он призвал все добросовестные государства присоединиться к глобальным усилиям по реализации формулы мира.

"Приглашаю вас выбрать, какой пункт формулы мира позволяет Мексике проявить лидерство. Искренне желаю вам мира! Приглашаю вместе работать ради безопасности наших народов и безопасности мира в целом", – сказал президент.

Напомним: еще в сентябре прошлого года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подверг критике поставки оружия Киеву и выступил за немедленное прекращение огня между Россией и Украиной. По его мнению, санкции против России и военная поддержка Западом Украины "способствовали продолжению противостояния".

Со своей стороны президент Германии и посол США в Мексике ранее пытались убедить мексиканское правительство встать на сторону Украины против России, однако попытки повлиять на общественное мнение в стране привели к некоторым заметным ссорам в Конгрессе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский может готовить визит в Германию – первый с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. СМИ полагают, что в мае украинский лидер якобы может посетить ФРГ для вручения ему премии Карла Великого;

– также Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Президенты говорили почти 1,5 часа, подняв ключевые вопросы международного сотрудничества для противостояния вооруженной агрессии России.

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