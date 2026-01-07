Зеленский озвучил ожидания Украины от председательства Кипра в Совете ЕС. Видео

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что во время председательства Кипра в Совете Европейского Союза одновременно откроются все переговорные кластеры о вступлении в Евросоюз для Украины и Молдовы. Он отметил, что каждая нация заслуживает того, чтобы быть равноправным участником ЕС.

Собственно, именно это и делает Европу мирной и стабильной. Об этом Зеленский сказал в среду, 7 января, выступая на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского Союза.

"Мы с Никосом (президентом Кипра Никосом Христодулидисом – Ред.) как раз говорили о том, что Украина будет оставаться одним из приоритетов работы Республики Кипр во главе Совета Европейского Союза. И мы надеемся, что все переговорные кластеры будут одновременно открыты для Украины и для наших друзей из Молдовы", – отметил гарант.

Он также надеется увидеть во время председательства Кипра в Совете ЕС начало имплементации нового пакета помощи Украине. Зеленский поблагодарил всех лидеров за важное решение поддержать Украину финансово.

"Спасибо всем европейским лидерам за очень важное решение, которое они приняли для того, чтобы спасти Украину, спасти Европу", – сказал президент.

Так он прокомментировал решение предоставить Украине кредит в 90 млрд евро в течение 2026-2027 годов.

Ранее мы писали о том, что Кипр с 1 января 2026 года взял на себя председательство в Совете Европейского Союза, и поддержка Украины станет одним из важнейших направлений его работы. Страна обещает принести "новый подход" как к переговорам о вступлении Украины в ЕС, так и по другим вопросам, главные из которых – оборона и проблемы миграции. Об этом заявил министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский утром 7 января прибыл с официальным визитом на Кипр и провел переговоры с президентом Кипра Никосом Христодулидисом. Также состоялась встреча с архиепископом Кипра Георгием.

