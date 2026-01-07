Зеленский прибыл с визитом на Кипр: какие встречи запланированы. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский утром 7 января прибыл с официальным визитом на Кипр. У главы государства запланирована встреча с президентом Кипра Христодулидисом.

Также Зеленский примет участие в церемонии открытия председательства Республики Кипр в Совете Европейского Союза и встретится с лидерами ЕС Антониу Кошта и Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Зеленский 7 января прибыл на Кипр

Никифоров подтвердил прибытие Зеленского на Кипр утром в среду.

"Президент на Кипре", – заявил спикер главы государства.

Среда, 7 января, станет для Зеленского насыщенным днем. В программе его официального визита – встреча с президентом Кипра Никасом Христодулидисом, после чего глава государства встретится также с архиепископом Кипра Георгием.

Кроме того, президент Украины присоединится к церемонии открытия председательства Республики Кипр в Совете Европейского Союза.

Запланированы встречи Зеленского с президентом Европейского Совета Коштой и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, к ней, как ожидается, присоединится и президент Кипра.

Председательство Кипра в Совете ЕС началось с 1 января. В тот день Зеленский позвонил президенту этого государства, чтобы выразить поздравления по этому случаю.

"Мы рассчитываем на сильные решения, которые укрепят Украину и всю Европу в течение этих полгода. Важно, чтобы Украина была среди главных приоритетов во время кипрского председательства. Членство Украины в Европейском Союзе – это одна из гарантий безопасности для нас, и мы со своей стороны всегда делаем все необходимое", – отмечал тогда по результатам разговора президент Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне, 6 января, Зеленский обсудил с представителями Трампа Уиткоффом и Кушнером дальнейшие направления сотрудничества Украины и США.

Президент поблагодарил Америку за готовность предоставить Украине backstop по всем направлениям: гарантии безопасности, мониторинг прекращения огня, восстановление.

Американская и украинская сторона обсудили конкретные вопросы сотрудничества между Украиной и США для достижения справедливого мира. Отдельное внимание уделили встрече "коалиции желающих" и документам, которые были подписаны и одобрены по ее результатам.

