Зеленский ознакомил нового главу Военного комитета НАТО с мощностями украинского дальнобойного оружия. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский ознакомил нового главу Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне с мощностями украинского оружия. Одной из ключевых тем во время встречи было продление военной помощи Украине от союзников.

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Об этом говорится в Telegram-каналах Зеленского и Офиса Президента 8 февраля. В частности, речь шла и об украинском дальнобойном оружии.

"Встретился с главой Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне. На одном из предприятий ОПК ознакомились с мощностями и характеристиками украинского дальнобойного оружия", – говорится в сообщении.

Также украинский лидер и глава Военного комитета НАТО обсудили подготовку к следующему заседанию "Рамштайна" и прямые инвестиции в отечественное производство дальнобойных дронов. Гарант поблагодарил Драгоне за визит в Украину, который стал первым в его должности.

"Благодарю Джузеппе Каво Драгоне за первый зарубежный визит на этом посту именно в Украину. Спасибо людям, работающим над нашим дальнобойным оружием, за реальный результат, который нам очень помогает, которого очень боятся россияне и видят наши партнеры из НАТО", – резюмировал Зеленский.

Напомним, 7 февраля стало известно, что в Киев приехал адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Глава Военного комитета НАТО провел встречи с представителями украинских властей и обсудил оборонное сотрудничество.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам генсека Марка Рютте, Североатлантический альянс уже сотрудничает с будущей администрацией Трампа по поддержке Украины, в частности, по подготовке позиций нашей страны в предполагаемых переговорах с РФ. Однако подробности такого сотрудничества НАТО и США не разглашаются.

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