Зеленский ответил, рассматривается ли распространение 'ядерного зонтика' Британии и Франции на Украину в рамках гарантий безопасности

Президент Владимир Зеленский объяснил, рассматривается ли распространение "ядерного зонтика" Британии и Франции на территорию Украины в рамках гарантий безопасности. По его словам, о ядерном оружии речь не идет.

Зато обсуждается размещение военного континента и защита Украины на земле, в небе и на море. Об этом глава государства подчеркнул отвечая на вопросы журналистов.

Гарантии безопасности и укрепление армии

"О ядерном оружии речь не идет. Что касается гарантий безопасности от наших европейских партнеров и от Соединенных Штатов Америки, мы обсуждаем и континент, и защиту на земле, в небе, на море, а также отдельный трек – противовоздушная оборона и усиление нашей армии", – пояснил Зеленский.

Он добавил, что также идет обсуждение финансирования дополнительного обеспечения для личного состава ВСУ. По его словам, это очень важно для наших подразделений, ведь позволяет поддерживать высокий уровень укомплектованности бригад.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, что предоставление Украине систем ПВО и ракет к ним является вопросом номер один для Киева. Он добавил, что Соединенные Штаты в небольшом количестве предоставляют эти ракеты, однако новых систем противовоздушной обороны пока не поступало.

Как писал OBOZ.UA, 6 января в Париже была подписана Декларация о намерениях по развертыванию многонациональных сил в Украине. Документ был заключен между нашей страной, Францией и Великобританией.

