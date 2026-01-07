'По ракетам – понемногу уходят': Зеленский рассказал о ситуации с ПВО и особо поблагодарил Норвегию

Предоставление Украине систем ПВО и ракет к ним является вопросом номер один для Киева. Соединенные Штаты не в большом количестве, но предоставляют эти ракеты, однако новых систем противовоздушной обороны пока не поступало.

Видео дня

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопросы журналистов. Он также поблагодарил Норвегию за помощь, однако не раскрыл дополнительных подробностей.

Акцент на приоритетности ПВО

Украинский лидер пояснил, что поставки американских систем ПВО и ракет обсуждались как на встрече "коалиции желающих" в Париже, так и во время переговоров в имении президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

"Для меня и для моей команды этот вопрос (предоставление ПВО. – Ред.) приоритетный. Не только обсуждал, в деталях показывал вчера, например, европейцам, какие системы срочно нуждаются в поступлении ракет. Относительно систем от США, то новых систем не приходило. Относительно ракет – понемногу идут, хотим ускорить", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Украина обращается к США по этому вопросу. Что касается Европы, Зеленский выразил слова благодарности премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стере.

"Отдельно хочу поблагодарить Норвегию. Не буду говорить детали, но очень, Йонас, очень тебя благодарю", – сказал президент.

Напомним, 1 января стало известно, что Украина получила еще два зенитных ракетных комплекса Patriot. Системы ПВО уже стали на защиту украинских городов и критической инфраструктуры. Усиления защиты от российских атак удалось добиться благодаря недавним договоренностям с Германией.

Как писал OBOZ.UA, Государственный департамент США в ноябре принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины военных средств технического обслуживания системы противовоздушной обороны Patriot и связанного с ней оборудования. Общая сумма сделки – 105 миллионов долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!