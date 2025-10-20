Зеленский ответил, может ли Украина согласиться на условия России, и высказался о встрече в Будапеште

Российскому диктатору Владимиру Путину важно выйти на административные линии Донбасса, чтобы продемонстрировать своей стране победу. Но не исключено, что через несколько лет он захочет пойти дальше.

Поэтому для Украины в приоритете остаются гарантии безопасности, чтобы закончить войну справедливо. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

Путин не будет отстраивать Донбасс

На вопрос, можем ли мы согласиться на условия россиян, глава государства ответил, что главе Кремля нужно полностью контролировать Донецкую и Луганскую области, но восстанавливать их он не собирается.

"Я, как президент, каждый день принимаю различные решения и не боюсь этого. Просто есть какие-то вещи, которые ты не в праве делать. Для чего Путину нужны административные границы Донбасса? Да ему все равно на тот Донбасс. Ничего он там строить не будет. Начнет очень громко, покажет маркетинг, приедут тракторы и потом бросят все это. Вложит какие-то деньги, а все равно ему это не нужно. Крым стал жемчужиной? И там нет никаких боевых действий. Нет, не стал. Это говорит об отношении. Я считаю, у него сложная история, потому что он хочет показать, что он выиграл войну, и ему для этого нужны административные границы Донбасса", – пояснил глава государства.

При этом он уверен, что Путин не остановится, ведь Россия привыкла жить в постоянных войнах.

"Кто сказал, что он не пойдет дальше через несколько лет? Кто это гарантирует? Это будет точно – это такая система там в России, которая постоянно возвращается к войне. Поэтому гарантии безопасности всегда были для нас номер один. Я всегда это говорил. На определенном этапе я поддержал безусловный ceasefire (прекращение огня. – Ред.) и другие инициативы президента Трампа. Но мы хотим завершить войну. Справедливо и так, чтобы это было надежно. И сейчас мы в той точке, когда американский президент дает Путину еще один шанс", – подчеркнул Зеленский.

Поездка в Венгрию

Относительно приглашения в Будапешт, то украинский лидер готов поехать туда, если будет иметь возможность принять участие в переговорах.

"Если меня пригласят в Будапешт, если это будет приглашение в формате, когда мы встречаемся втроем, или, как это называется, shuttle diplomacy, президент Трамп встречается с Путиным и президент Трамп встречается со мной, то в том или ином формате, мы согласимся", – сказал он.

На вопрос, может ли Украина отказаться от предложенной во время встречи в Будапеште инициативы, президент подчеркнул, что Соединенные Штаты не должны давить только на Украину, ведь государство никогда не уступит победу России.

"Даже когда вам кажется, что вы в тупике, он не такой еще глухой. Это раз. Вторая история – никогда не надо делать ничего плохого для своего дома. И это приоритет. Если конфигурация, где Америка посередине, это одна история. А если конфигурация такая, что давление только на Украину, никто не выйдет победителем. Мы не дадим победу "русским", – подчеркнул Зеленский.

Позиция Европы

Вместе с тем гарант отметил, что его поддерживают лидеры европейских стран, и как Украина, так и Европа имеют общую позицию.

"Они все сказали: мы тебя поддерживаем полностью. Мы встретимся на этой неделе. Может, к нам кто-то приедет. Может, мы встретимся в другом месте с кем-то из очень высоких, приближенных к президенту Трампу чиновников. Европейцы будут иметь с Украиной одинаковую позицию – это очень важно", – подытожил Зеленский.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что он готов поехать в Будапешт на встречу Трампа с российским диктатором Путиным. Президент убежден, что участвовать в установлении длительного мира стоит обеим сторонам войны, и любые решения должны приниматься при участии Киева.

Как писал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп в разговоре с американскими журналистами сказал, что украинский лидер будет на связи во время его предстоящей встречи с Владимиром Путиным и высказал предположение, что глава Кремля хочет прекратить войну.

