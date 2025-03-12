Зеленский ответил, когда в Украине отменят военное положение и будут выборы

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, при каких условиях в Украине могут отменить военное положение и провести выборы. Главной причиной является прекращение боевых действий и гарантии безопасности.

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Президент подчеркнул, что Украина готова к режиму прекращения огня, однако вопрос заключается в готовности российской стороны и международных партнеров к мониторингу процесса. Если этот этап будет реализован, тогда можно рассмотреть предложение о 30-дневном плане завершения войны с соответствующими гарантиями.

"Готовы ли мы к прекращению огня, или тишины? Да. Мы сказали. Готова ли к этому рос.

Если выполнить все предыдущие пункты, говорит президент, это приведет к концу военного положения.

"Если это все будет сделано, после этого плана... приведет окончание войны. Будет снято военное положение, после окончания войск. состояния будут выборы в соответствии с законодательством", - сказал он.

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