На встрече США и Украины в Джидде не обсуждались выборы или отставка Зеленского – Fox News

В ходе встречи делегаций Соединенных Штатов Америки и Украины, которая состоялась в Джидде, Саудовская Аравия, 11 марта, представители не обсуждали отставку президента Владимира Зеленского. Также не было разговоров и о проведении выборов в Украине.

Видео дня

Соответствующий пост в соцсети Х сделала журналистка Fox News Нана Саджай. Она ссылалась на источник, имеющий прямое отношение к встрече.

"Источник, непосредственно вовлеченный в американо-украинские переговоры, сообщил мне, что проведение выборов или отставка президента Зеленского не обсуждались в Джидде", – говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) прошла встреча представителей Украины и США на высоком уровне. Делегации обсудили возможное соглашение по прекращению войны с РФ, развитие двусторонних отношений и не только. Ранее в Вашингтоне выразили оптимистичные прогнозы по этому диалогу, в Киеве тоже подчеркнули, что ожидают хорошего результата и приближения мира.

Как сообщал OBOZ.UA, по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде Киев готов принять предложение Вашингтона относительно немедленного введения временного 30-дневного режима прекращения огня. В то же время, Соединенные Штаты отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!