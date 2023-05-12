Зеленский объявил дополнительный пакет санкций: в списке компании, связанные с Медведчуком

Президент Украины Владимир Зеленский огласил дополнительный пакет санкций. В список ограничений попали компании, связанные с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

Видео дня

Об этом глава государства сообщил в Telegram. Гарант подписал соответствующий указ.

"Еще один санкционный пакет на сегодняшний день. Своим указом наложил ограничительные меры на собственность российских компаний в Украине и на собственность связанных с ними украинских экономических субъектов", – заявил Зеленский.

По его словам, под контролем этих компаний иногда были даже объекты критической инфраструктуры и ключевые стратегические предприятия.

"Сегодня преодолеваем эти риски", – подчеркнул лидер страны.

Также он сообщил, что санкции введены и в отношении компаний, связанных с Медведчуком, а также другими подсанкционными лицами. А еще ограничения касаются учредителей, руководителей, бенефициаров пророссийских компаний, обладающих значительными активами на территории Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина утвердила пять санкционных пакетов против влияния государства-террориста на наше государство. Один касается "Запорожстали", другие продолжают наш курс на изоляцию и блокировку российской военной промышленности.

Зеленский выразил мнение, что все представители Кремля, ответственные за военные преступления в Украине, "кончат плохо" и своей смертью не умрут. В ответ заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже разразился истерикой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!