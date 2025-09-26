Зеленский объяснил, к какому компромиссу по территориям готова Украина, и назвал трагедией похищение Россией детей

Президент Владимир Зеленский готов к компромиссу в территориальном вопросе в отношении Украины. По его словам, если наши военные не могут вернуть оккупированные регионы силой, то это возможно сделать в будущем, но с помощью дипломатии.

Об этом глава государства заявил в интервью The Axios Show. Вместе с тем гарант назвал трагедией похищение Россией детей.

Ответ Зеленского относительно территориального вопроса

"Если мы не можем вернуть силой территории, то мы готовы вернуть их в будущем дипломатическим путем. Это хороший компромисс", – подчеркнул он.

Похищение украинских детей

Президент не обошел вниманием украинских детей, которые были вывезены на территорию страны-агрессора. По его словам, государство не имело возможности помешать этим противозаконным действиям, но оно обязательно вернет их домой.

"Я хочу, чтобы они были счастливы. И, конечно, я хочу, чтобы их вернули в Украину. И мне очень жаль, что мы не имели достаточно силы, чтобы не дать россиянам возможности похитить их. Но мы вернем их в их родную страну, к их родственникам. Это очень важно. И, конечно, это зависит от их воли", – подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что государство не может быть рядом с ними, поскольку сейчас идет борьба за его независимость и свободу.

"Жаль, что, прежде всего, их родственники не могут быть там. Но это большая трагедия. Большая трагедия", – подчеркнул гарант.

Напомним, что в этом интервью Зеленский выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп хочет победы Украины в войне с Россией и остается на стороне Украины.

Как писал OBOZ.UA, по словам президента Украины, российское руководство должно прекратить войну, иначе кремлевским чиновникам стоит позаботиться о местах в бомбоубежищах. Гарант добавил: если Украина получит от США дополнительное дальнобойное оружие, оно будет использовано.

