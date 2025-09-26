'Верю, что Трамп хочет, чтобы Украина победила': Зеленский рассказал, почему его не удивил резонансный пост президента США

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что его американский коллега Дональд Трамп хочет победы Украины в войне с Россией. Именно поэтому сообщение президента США, которое многие в мире трактовали как кардинальное изменение позиции относительно российско-украинской войны, для главы Украины не стало неожиданностью.

Об этом Зеленский заявил в интервью The Axios Show. Что сказал президент Украины относительно Трампа и его заявления о российско-украинской войне.

Зеленский отметил, что верит: президент США остается на стороне Украины

"Я действительно верю, что Трамп хочет, чтобы Украина победила", – подчеркнул украинский президент.

Он также отметил: если сейчас Украина не может отвоевать свои территории на поле боя – она вернет их позже путем дипломатии. Это, по словам Зеленского, могло бы стать "хорошим компромиссом".

Зато сам Трамп, как следует из его недавнего заявления, не только допускает возможность восстановления территориальной целостности Украины если не в общепризнанных границах 1991 года, то хотя бы в фактических границах на начало 2022 года – но и считает такое развитие событий вполне вероятным.

И, как утверждает Зеленский, для него такая оценка со стороны президента США не стала неожиданностью.

Президент отметил, что сам не читал сообщение Трампа. Однако это сделали члены его команды, которые сказали Зеленскому: очевидно Трамп "полностью понял" его месседж.

Что касается самой встречи с Трампом, Зеленский отметил, что американский лидер был"подготовлен" относительно ситуации на поле боя и "понял, что Путин не побеждает".

А вот на вопрос, насколько вероятным считает новый молниеносный оборот президента на 180 градусов, Зеленский ответил размыто.

"Возможно. Я не знаю. Дай бог, чтобы нет," – высказал предположение Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп поставил под сомнение успехи Путина в Украине. Он отметил, что на поле боя россияне почти беспомощны, они не достигли за более чем 3 года никаких особых успехов.

Зато российскую экономику затяжная война поставила на грань выживания.

