'Должны знать, где бомбоубежища': Зеленский дал совет чиновникам из Кремля и раскрыл позицию Трампа по ударам Украины по России

Президент Владимир Зеленский заявил, что руководство страны-агрессора России должно прекратить войну против Украины. В противном случае, подчеркнул глава государства, кремлевским чиновникам стоит позаботиться о местах в бомбоубежищах.

Кроме того, Зеленский сказал, что президент США Дональд Трамп открыто поддерживает его в нанесении ударов по российским объектам. Об этом украинский президент рассказал в интервью The Axios Show.

Зеленский пригрозил Москве ударами

По словам президента Украины, если Россия не прекратит войну, чиновники, работающие в Кремле, должны убедиться, что знают, где находится ближайшее бомбоубежище. Он также добавил, что если Украина получит от США дополнительное дальнобойное оружие, оно будет использовано.

Зеленский рассказал, что на встрече в Нью-Йорке обратился к Трампу с одной конкретной просьбой. По его словам, речь шла о новой системе вооружения, которая заставит диктатора Путина сесть за стол переговоров. При этом публично называть конкретный вид вооружения Зеленский не стал.

Также Зеленский заявил, что Трамп открыто поддерживает его в нанесении ударов по российским объектам, таким как объекты энергетической инфраструктуры и оружейные заводы.

Глава государства заявил, что Украина не будет бомбить мирных жителей, но он понимает, что центры российской власти, такие как Кремль, вполне могут быть целью ударов.

"Они должны знать, где находятся бомбоубежища. Им это необходимо. Если они не остановят войну, им это в любом случае понадобится. Они должны знать, что мы, Украина, каждый день будем отвечать. Если они нападут на нас, мы им дадим отпор", – заявил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что не намерен руководить страной в мирное время и готов обратиться к парламенту с просьбой провести выборы, если будет достигнуто длительное прекращение огня. Он подчеркнул, что его главная цель – завершить войну, а не оставаться у власти любой ценой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по данным социального опроса, большинство украинцев считает, что выборы должны состояться после завершения войны и окончательного мирного соглашения. Однако есть доля тех, кто поддерживает проведение выборов до окончания войны, но при условии прекращения огня и гарантий безопасности.

