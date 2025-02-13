Зеленский обсудил с Туском инвестиции в украинский оборонпром и перспективы членства Украины в НАТО

13 февраля президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Они "имеют одинаковое видение того, что достичь справедливого и длительного мира можно только в единстве всех союзников".

Видео дня

Об этом заявила пресс-служба ОП на официальном сайте. Глава государства сообщил в Telegram, что рассказал Туску о вчерашнем общении с лидером США Дональдом Трампом.

Оба согласились, что никакие переговоры с диктатором Владимиром Путиным "не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США".

"Подчеркнул, что Украина должна вести переговоры с позиции силы, с сильными и надежными гарантиями безопасности, и что членство в НАТО было бы наиболее экономически выгодным для партнеров. Другой важной гарантией являются серьезные инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

Я также предостерег мировых лидеров от доверия словам Путина о готовности завершить войну", – заявил Зеленский.

Он напомнил, что Путин уже неоднократно врал миру и развязывал войны. Поэтому сейчас "надо давить всем вместе, чтобы мир стал возможным".

Как ранее писал OBOZ.UA, 15 января президент Владимир Зеленский и Дональд Туск встретились в Варшаве в начале председательства Польши в Совете ЕС. Лидеры сделали совместное заявление, в котором подтвердили поддержку вступления Украины в Европейский Союз и обозначили ключевые направления сотрудничества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!