Сломать Украину – ни извне, ни изнутри – не получится ни у кого: Зеленский о ситуации на фронте и протестах УПЦ МП

Глава государства Владимир Зеленский постоянно находится на связи с военным командованием Вооруженных сил Украины, которое регулярно докладывает актуальную ситуацию на линии фронта. Также команда президента контролирует ситуацию внутренней безопасности в стране, а именно острый конфликт, возникший на фоне расторжения договора аренды Киево-Печерской лавры с духовенством одиозной УПЦ МП.

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Об этом он рассказал в ходе традиционного обращения к украинцам через пресс-службу своего Офиса. Зеленский подчеркнул, что противникам Украины не удастся достичь своей ключевой цели.

"Держим под контролем и внутреннюю ситуацию, в частности, относительно духовной независимости. Ее тоже гарантируем. Сломать Украину – ни извне, ни изнутри – ни у кого не получится", – указал президент.

Также Зеленский добавил, что продолжает крупную работу на международной площадке. Российская агрессия доказывает, что только коллективные гарантии, только превентивные меры могут быть надежными.

"Говорил с Урсулой фон дер Ляен, президентом Еврокомиссии. Обсуждали наши шаги по евроинтеграции, наши общие мероприятия, а также новый санкционный пакет Евросоюза, который непременно должен продолжить линию давления на Россию, давление, чтобы уменьшить ее террористический потенциал, ее угрозу", – указал украинский гарант.

Кроме того, Зеленский обратился к государственному парламенту Чили. Страна Латинской Америки разделяет стремление Украины в ее защите демократии и суверенитета, несмотря на географическую удаленность.

"Обратился и к губернаторам штатов США – это впервые такое особое обращение именно к избранным гражданами представителям каждого штата. Поблагодарил их за поддержку, подчеркнул, как мы вместе с Вашингтоном можем не только победить в продолжающейся битве, но и доказать, что свобода и сотрудничество всегда восстанавливают нормальную жизнь после жестоких ударов", – сказал он.

Президент традиционно выделил героизм и подвиг украинских военных, которые ежедневно берегут мирную жизнь в нашей стране, принимая на себя удары жестокого врага. Он обозначил, что ежедневно украинцы помнят о них, благодарят и по мере сил помогают, однако помощь поступает не только от волонтеров.

"США предоставляют пакет оборонной поддержки в 2 миллиарда 600 миллионов долларов. Боеприпасы для HIMARS, для ПВО, для артиллерии – то, что нужно. Спасибо, президент Байден, спасибо, Конгресс, спасибо каждому американцу!", – заключил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховную Раду внесли законопроект о расторжении договора аренды комплексов сооружения Почаевской Успенской лавры с УПЦ МП. Документ уже передали на рассмотрение руководству парламента.

42-й президент США Билл Клинтон выразил сожаление по поводу своей роли в убеждении Украины отказаться от ядерного оружия в 1994 году. Он предположил, что Россия не вторглась бы в Украину, если бы у Киева все еще были средства массового поражения.

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