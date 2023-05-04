"Путин не собирался вторгаться": Трамп назвал войну в Украине катастрофой и заявил, что может остановить ее за один день

45-й президент США Дональд Трамп снова утверждает, что он якобы в силах быстро остановить российско-украинскую войну – при условии, если его изберут на новый срок. Республиканец заявил: мол, российский глава Владимир Путин не хотел полномасштабного вторжения в Украину. Большую войну он назвал катастрофой.

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"Если меня переизберут, я закончу войну на Украине за один день", – сказал Трамп в интервью GB News. Очевидно, он надеется, что такая риторика поможет ему на новых президентских выборах в Соединенных Штатах, которые запланированы на 5 ноября 2024 года.

Скандальный политик заверяет, что прекращение конфликта "займет 24 часа". "Я покончу с этим. Это будет легко... Во многом это связано с деньгами", – заявил он.

Трамп назвал войну РФ против Украины "катастрофой", которую "необходимо остановить". В то же время он говорит, что "прекрасно ладил" с кремлевским диктатором.

Политик в очередной раз выступил с обвинениями в сторону своего оппонента, действующего президента США Джо Байдена. По словам Трампа, Путин бы "никогда бы не вторгался в Украину", если бы не "некомпетентность" администрации Байдена.

"Путин не собирался вторгаться, об этом никогда не упоминалось, и я очень хорошо его знал", – заверяет он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно Трамп назвал лидеров России, Китая и Северной Кореи одними из самых умных людей мира. Он заявил, что мог бы взаимовыгодно сотрудничать с РФ.

– Бывший американский глава утверждал, что он якобы единственный, кто сможет предотвратить Третью мировую войну.

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