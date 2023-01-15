Зеленский о трагедии в Днепре: мы боремся за каждого человека! Видео

По состоянию на вечер 15 января остается неизвестной судьба более 30 человек, которые могли находиться в доме во время попадания ракеты террористов в Днепре. Десятки людей удалось спасти из-под завалов, среди них – шестеро детей.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам. Он подчеркнул, что поиски продолжаются (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы боремся за каждого человека! И спасательная операция продлится столько, сколько будет хоть малейший шанс спасти жизнь", – заверил Зеленский.

"На данный момент в перечне погибших – 30 человек, в том числе один ребенок – девочка, ей было 15 лет. Есть сообщения о том, что двое детей остались сиротами – их родители среди погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял своих родных…" – сказал президент.

Он отметил, что за время, прошедшее после этой ракетной атаки, Украина услышала слова сострадания и поддержки от многих лидеров, общественных деятелей, журналистов и обычных людей из разных стран мира.

"Я благодарю каждого, кто не остался равнодушным! Это очень важно – что нормальные люди объединяются в ответ на террор", – подчеркнул президент.

Также он обратился к россиянам на русском языке.

"Ваше трусливое молчание, попытка "переждать" то, что происходит, закончатся только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится или пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать", – уверен Зеленский.

Также он сообщил о расширении санкций против граждан России и других лиц, помогающих террору.

"Почти 200 – это список тщательно подготовлен, и по каждой фамилии есть ответственная мотивация. Оправдывающие террор. Те, кто смазывает российскую машину пропаганды. Те, кто пытался продать Украину где-то там в Москве. Эта публика получит полный перечень персональных ограничений. Мы сделаем все, чтобы санкции действовали в максимально возможном масштабе – в Европе, в мире. Ответственность за террор будет для всех: и для убивающих, и для тех, кто помогает убивать", – заверил украинский лидер.

Также Зеленский выразил благодарность украинским военным, мужественно защищающим Родину в самых горячих участках фронта.

"Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донетчину, за Луганщину продолжается без всякой передышки, без всякой остановки. Спасибо каждому нашему бойцу, каждому нашему солдату, сержанту, офицеру, которые понимают, насколько важно уничтожать оккупантов именно на этом направлении", – подчеркнул гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в МИДе прокомментировали сообщение СМИ о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского в Совбезе Организации Объединенных Наций. Там заявили, что окончательное решение еще не принято;

– Зеленский показал страшные кадры с места ракетного удара по Днепру. По его словам, предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир.

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