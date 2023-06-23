Зеленский о предоставлении Украине истребителей: мы будем давить и ускорять даты

Украина будет давить на партнеров в вопросе предоставления истребителей F-16. Тренировки украинских летчиков на этих боевых самолетах, вероятно, начнутся в августе.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC, обнародованном 22 июня. В частности, он прокомментировал заявления некоторых официальных лиц США о том, что на поставки F-16 может потребоваться от 6 до 18 месяцев.

По словам Зеленского, Киев постоянно поднимает вопрос о предоставлении боевых самолетов.

"Мы давим на партнеров, чтобы мы могли получить больше современного оружия. Самолеты F-16 – это тот самый дефицит для нас. Здесь я соглашаюсь, что есть непонимание, недопонимание – почему нельзя такие процессы ускорить? Здесь есть и бюрократические моменты, которые я не могу и не хочу понимать, потому что мы в войне, и нам нужно все быстрее. Безусловно, цена – время, и это жизнь", – сказал глава государства.

Зеленский также выразил уверенность, что у Украины будет план поставки самолетов летом. Тогда же, вероятно, начнется тренировочный период.

"Мы, конечно, будем давить и ускорять даты. Мне кажется, что это может быть август, хотя и не со всеми странами. Это будет начало тренировочных миссий. И после начала тренировки, будем верить, что за 6-7 месяцев мы будем иметь первые самолеты "Безусловно, через 5-6 месяцев мы не будем иметь тот флот, который нам нужен для защиты", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Госдепе США заявили, что любая возможная передача истребителей F-16 Украине займет месяцы. Это время необходимо для урегулирования механизмов их доставки.

– По данным Politico, Запад рассматривает Румынию как возможное место обучения украинских пилотов на F-16. Учения может провести компания Lockheed Martin, производитель этих самолетов.