'Был содержательный разговор': Зеленский рассказал о переговорах в Саудовской Аравии

В понедельник, 17 февраля, президент Владимир Зеленский встретился с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном в Абу-Даби. В ходе встречи был проведен содержательный разговор и подписаны важные соглашения.

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Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале. В частности, гарант поблагодарил лидеру Абу-Даби за важное сотрудничество.

"Визит в Объединенные Арабские Эмираты. Содержательный разговор с Президентом Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном в Абу-Даби. Одна из наших ключевых тем сегодня – возвращение наших людей из российского плена. Посредничество ОАЭ спасло много жизней. Спасибо за это важное сотрудничество, и сегодня обсудили, как можем ее продлить", – отметил Зеленский.

В свою очередь, во время встречи было подписано важное экономическое соглашение между обоими государствами.

"Документ максимально либерализует доступ к рынку ОАЭ почти для всех украинских товаров. Нашим компаниям будет проще продавать свои продукты в ОАЭ", – написал президент.

Он также отметил активную работу первой леди Елены Зеленской, на которой обсуждались вопросы гуманитарного сотрудничества: реабилитация, поддержка больших приемных семей, поддержка наших людей.

"Спасибо за сотрудничество, которое спасает жизнь и помогает нашим государствам становиться крепче", – резюмировал украинский лидер.

Напомним, 16 февраля Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Объединенные Арабские Эмираты. Целью визита станут переговоры по возвращению украинских граждан из российского плена, а также инвестиции и экономическое партнерство.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф примет участие в переговорах в Саудовской Аравии вместе с другими чиновниками США. Темой разговора будет завершение войны в Украине.

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