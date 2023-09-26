Зеленский не будет баллотироваться на второй срок, если почувствует свою невостребованность, – первая леди

Первая леди Елена Зеленская сказала, что нынешний глава государства Владимир Зеленский, скорее всего, не будет баллотироваться на второй президентский срок, если почувствует, что украинскому народу это больше не нужно. В целом все будет зависеть от ситуации в стране на тот момент, когда будут проходить выборы.

Об этом она сказала в интервью каналу CBS News, опубликованном в понедельник, 25 сентября. Зеленская отметила, что пока не знает, принял ли ее супруг решение относительно участия в следующих выборах президента Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я не знаю примет он такое решение или нет, это будет зависеть от ситуации в нашей стране, возможности организовать свободные и честные выборы. Это будет зависеть и от того, будет ли он нашему обществу нужен как президент. Если он почувствует, что украинское общество больше его не желает, не хочет, чтобы он был президентом, он, вероятно, не будет баллотироваться. Но я поддержу его, какое бы решение он ни принял.", – сказала она.

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Первая леди признала, что участие ее мужа в президентских выборах в 2019 году, когда украинские народ выбрал его главой государства, были для нее непростыми. Однако и в этот раз она готова будет его поддерживать.

"Вы знаете, для меня это был очень сложный вопрос. Даже когда он впервые баллотировался, я не полностью это одобряла. Но если он пойдет снова, если он пойдет во второй раз, если решит, что это необходимо, что ж, у нас есть некоторый опыт, мы были там. Уже не так страшно, как было в первый раз", – добавила Елена Зеленская.

Как известно восьмые по счету выборы главы государства по графику запланированы на 31 марта 2024 года. Если выборы невозможно провести из-за войны, они переносятся на более позднюю дату, а Конституция в таком случае предусматривает продолжение срока полномочий. Это касается президента, Верховной Рады и органов местного самоуправления.

Ранее Зеленский заявил, что намерен баллотироваться на второй срок в случае проведения выборов в 2024 году. Он подчеркнул, что никогда не покинет свою страну в трудные времена. При этом президент добавил, что "готов вносить изменения в законодательство".

Позже он отметил, что украинский народ не позволит парламенту и правительству тратить деньги во время войны на проведение выборов. Также глава государства подчеркнул, что одна из самых главных сложностей в проведении выборов заключается в вопросе безопасности.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил украинцев, что ближайшие политические выборы в стране не будут проводиться через приложение "Дія". В этом направлении не ведется никаких подготовительных процессов и процедур.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что выборы в нашей стране не будут проводиться до завершения войны с РФ. Об этом можно будет говорить только после прекращения действия военного положения.

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