Выборов в 'Дії' пока не будет: Федоров объяснил, почему

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил украинцев, что ближайшие политические выборы в стране не будут проводиться через приложение "Дія". В этом направлении не ведется никаких подготовительных процессов и процедур.

"У нас нет такого задания и мы не готовимся к этому. Задачи устанавливает законодательство, мы все это увидим", – сказал он во время во время мероприятия "Редколлегия. Саммит", передает Укринформ. Федоров добавил, что пока парламент тоже не готовится к изменению закона в этом ключе.

Напомним, согласно Конституции, очередные парламентские выборы в Украине должны состояться в октябре 2023 года, а президентские – весной 2024 года. Однако действие на территории Украины правового режима военного положения делает невозможным проведение выборов.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что выборы нового лидера государства могут пройти в Украине в 2024 году, несмотря на войну. Но для этого требуется обеспечить условия явки на избирательные участки не только граждан, находящихся за границей, но военных без ущерба для фронтовых действий.

В то же время большинство украинцев против любых выборов до победы в войне над Россией. Только 3% людей поддерживают процесс переизбрания лидеров страны в это время.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!