Выборов в "Дії" пока не будет: Федоров объяснил, почему
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил украинцев, что ближайшие политические выборы в стране не будут проводиться через приложение "Дія". В этом направлении не ведется никаких подготовительных процессов и процедур.
"У нас нет такого задания и мы не готовимся к этому. Задачи устанавливает законодательство, мы все это увидим", – сказал он во время во время мероприятия "Редколлегия. Саммит", передает Укринформ. Федоров добавил, что пока парламент тоже не готовится к изменению закона в этом ключе.
Напомним, согласно Конституции, очередные парламентские выборы в Украине должны состояться в октябре 2023 года, а президентские – весной 2024 года. Однако действие на территории Украины правового режима военного положения делает невозможным проведение выборов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что выборы нового лидера государства могут пройти в Украине в 2024 году, несмотря на войну. Но для этого требуется обеспечить условия явки на избирательные участки не только граждан, находящихся за границей, но военных без ущерба для фронтовых действий.
В то же время большинство украинцев против любых выборов до победы в войне над Россией. Только 3% людей поддерживают процесс переизбрания лидеров страны в это время.
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