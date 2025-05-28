'Президент США настроен решительно': в Госдепе посоветовали Кремлю меньше думать о заявлениях Трампа, а больше об остановке войны

В Государственном департаменте США заявили, что Россия может показать свою заинтересованность в мирном урегулировании, если сосредоточится не на заявлениях американских политиков, а на том, что способна сделать для прекращения войны. Вашингтон подчеркнул, что именно на Москве лежит ответственность за события в Украине и прекращение насилия.

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Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс. Ее комментарий стал ответом на запрос журналистов относительно реакции Кремля на слова Дональда Трампа, который после очередной воздушной атаки на Украину назвал президента РФ "сумасшедшим".

"Если бы россияне заботились о сути того, как это происходит, они бы меньше думали об этом (заявления Трампа - ред.), а больше о том, что они могут сделать, что в их руках, чтобы остановить резню и убийства, которые происходят сейчас", – подчеркнула Брюс.

Она также подчеркнула, что Трамп, по ее мнению, "решительно настроен" остановить войны, которые начались до его президентства, и "его комментарии в сторону Путина четко указывают на личную заинтересованность в сути происходящего".

По словам пресс-секретаря Госдепа, "достаточно четко видно, в какой позиции находятся обе стороны" войны России против Украины. И в этом контексте свежее заявление Трампа, который заявил, что Путин "играет с огнем", является "четким выражением его мнения о происходящем".

"И я думаю, что Россия должна отнестись к этому серьезно", – подытожила Брюс

Президент США Дональд Трамп 27 мая вновь опубликовал критические замечания в адрес кремлевского диктатора Владимира Путина. Республиканец заявил: с РФ могло произойти "много очень плохих вещей", если бы не он. Он также отметил, что глава страны-агрессора "играет с огнем".

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал обращение президента США Дональда Трампа к российскому диктатору Путину. В частности, Медведев пригрозил Трампу третьей мировой войной.

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