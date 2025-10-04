Зеленский назвал единственный ответ на вызовы, стоящие перед Европой

Президент Владимир Зеленский во время саммита Европейского политического сообщества подчеркнул, что современные вызовы перед Европой можно преодолеть только благодаря единству. Он отметил, что в нынешних условиях вопросы безопасности остаются ключевыми для всего континента.

Видео дня

Поэтому важно действовать сообща. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

"На днях на полях саммита Европейского политического сообщества провели продуктивные встречи с партнерами. Много вызовов перед Европой сейчас, и только один действенный ответ на все – единство. Во всех решениях ради общей защиты", – отметил он.

Среди тем, которые обсуждались на полях саммита, – программы PURL и SAFE, гарантии безопасности для Украины, усиление давления на Россию, новый пакет санкций ЕС и использование замороженных российских активов. Отдельно речь шла о европейской перспективе Украины, Молдовы и стран Западных Балкан.

"По всем вопросам подробно с каждым лидером говорили и рассчитываем на полную поддержку. С каждым и каждой также говорили об актуальных двусторонних проектах. Европа должна быть защищена от любых угроз. Только совместные действия и объединенные усилия могут гарантировать настоящую безопасность. Благодарен всем, кто это понимает и готов работать именно так", – резюмировал он.

Что предшествовало

Напомним, в четверг, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Копенгаген на саммит Европейского политического сообщества. Там глава государства встретился с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Следующей стала встреча с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Также Владимир Зеленский встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Антониу Коштой и премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

На полях саммита он также провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. А еще президент Украины встретился с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Кроме того, во время общения с журналистами перед саммитом Зеленский поделился подробностями своего диалога с президентом США Дональдом Трампом относительно военной помощи Украине. По словам Зеленского, разговор был "очень продуктивным и плодотворным".

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что страны Европы должны вместе реагировать на российские провокации, которые включают, в частности, нарушение воздушного пространства стран ЕС. По словам главы государства, украинские военные готовы и уже начали делиться опытом с европейцами в вопросе противодействия ударным беспилотникам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!