Зеленский назначил руководителя Центра спецопераций СБУ: что известно о новом руководителе

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины. Вместо бывшего главы Центра Сергея Дусика назначен сотрудник СБУ Евгения Хмара.

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Соответствующие указы глава государства подписал 14 апреля, они были опубликованы на сайте президента страны.

Президент Украины Владимир Зеленский указом №222 уволил Сергея Дусика с должности руководителя Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины.

В то же время указом №223 глава государства назначил новым главой Центра сотрудника СБУ Евгения Хмару.

Уволенный президентом Сергей Дусик руководил Центром с мая 2020 года, перед тем он возглавлял отдел Центра специальных операций "А" в Днепропетровской области.

В то же время о новоназначенном руководителе Центра Евгении Хмаре известно еще меньше: в марте 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко наградил подполковника Хмару орденом Даниила Галицкого за личные заслуги в укреплении национальной безопасности, мужество, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебного долга. Служба безопасности Украины.

Напомним, 7 апреля Зеленский подписал указ о создании 19 военных администраций в Запорожье. Их создадут в ряде населенных пунктов Васильевского и Пологовского районов области, а также в трех населенных пунктах Бердянского и двух –Мелитопольского районов.

Все указанные города и села находятся под временной оккупацией РФ.