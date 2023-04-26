Зеленский назначил посла в Китае: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 26 апреля Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Китайской Народной Республике. Им стал экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павел Рябикин.

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Соответствующий указ появился на сайте главы государства. О назначении посла Украины в Китае стало известно после первого за время полномасштабного вторжения РФ в Украину телефонного разговора Зеленского с главой КНР Си Цзиньпинем

"Назначить Рябикина Павла Борисовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Китайской Народной Республике", – говорится в указе президента.

Павел Рябикин – украинский государственный деятель, политик, юрист и дипломат. В свое время был народным депутатом Украины 7 созыва от партии "Удар Виталия Кличко".

С 2012 года Рябикин являлся членом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

За его плечами – работа в КГГА, в правительстве и даже управление ГП "Международный аэропорт "Борисполь", где Рябикин с марта 2017 был генеральным директором. За время его работы на предприятии разработали и подали для утверждения Кабинета Министров Украины стратегический план развития аэропорта в 2045. Также был представлен 5-летний план развития инфраструктуры аэропорта-хаба. По итогам 2017 года аэропорт "Борисполь" получил рекордный доход в размере 4097 миллионов гривен, а Рябикин занял второе место в рейтинге топ-100 лучших менеджеров Украины.

С ноября 2020 по ноябрь 2021 Рябикин возглавлял Государственную таможенную службу Украины, откуда перешел на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, где проработал до 20 марта 2023 года.

Имеет Рябикин и опыт дипломатической работы. С августа 2009 по июнь 2010 он был Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Королевстве Дания. Дипломатический ранг Рябикина – Чрезвычайный и Полномочный посланник 2 класса.

Напомним, 26 апреля стало известно, что Зеленский провел телефонный разговор с Си Цзиньпином. Первый контакт между Киевом и Пекином на самом высоком уровне после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины украинский президент назвал "содержательным".

В частности, лидер КНР в ходе разговора заявил, что отправит в Украину специального представителя китайского правительства по делам Евразии. Си Цзиньпин также отметил, что взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является политической основой отношений Пекина и Киева.

Зеленский со своей стороны выразил надежду на то, что приезд специального представителя китайского правительства в Украину, а также появление в Пекине украинского посла "даст мощный толчок к развитию двусторонних отношений" между нашими государствами.