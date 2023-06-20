Зеленский назначил новых послов Украины в Бразилии, Колумбии и Индии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в Бразилии, Колумбии и Индии. Послом в Бразилии стал Андрей Мельник, в Колумбии – Юрий Полюхович, а в Индии – Александр Полищук.

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Об этом говорится в указах от 20 июня, которые были обнародованы на сайте Офиса президента. В частности, Андрей Мельник был назначен послом в Бразилии согласно указу № 341/2023.

"Назначить Мельника Андрея Ярославовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Бразилия", – говорится в документе.

Как известно, Мельник с ноября 2022 года занимал пост заместителя министра иностранных дел Украины. До этого, с декабря 2014 по июль 2022 был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Германии.

Украинский историк и общественно-политический деятель Юрий Полюхович назначен послом Украины в Колумбии согласно указу Зеленского № 340/2023. С декабря 2022 был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Перу. С 10 по 25 марта 2020 года исполнял обязанности министра образования и науки.

Александр Полищук назначен послом Украины в Индии согласно указу президента № 339/2023. Генерал-майор запаса. С 2004 по 2007 год занимал должность заместителя военного представителя миссии Украины при НАТО.

С 2010 года был заместителем директора Департамента военной политики и стратегического планирования Минобороны Украины, в 2012-2013 году – государственным экспертом в аппарате СНБО, в 2014-2017 – на должностях руководителя департамента по военной безопасности и руководителя службы по вопросам обороны.

С октября 2019 года – заместитель министра обороны. Член делегации для участия в Трехсторонней контактной группе (май 2020 – сентябрь 2022), представитель в рабочей подгруппе по вопросам безопасности.