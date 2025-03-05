Зеленский назначил председателем Львовской РГА экс-начальника местной молодежки партии Тимошенко, работавшего охранником ночного клуба. Фото

Первый заместитель председателя Самборской районной государственной администрации Павел Грабский назначен председателем Львовской районной государственной администрации. Распоряжение о назначении подписано сегодня, 5 марта.

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Документ подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Отметим, что правительство согласовало кандидатуру Грабского на указанную должность еще семь месяцев назад, летом 2024 года.

До Павла Грабского Львовскую РГА возглавляла Кристина Замула. Но 8 марта 2024 Кабмин уволил ее с указанной должности с повышением – с назначением на должность заместителя начальника Львовской областной военной администрации.

Павлу Грабскому – 32 года. Он родился в городе Хиров на Самборщине. В июле 2021 года он был назначен на должность заместителя председателя Самборской райгосадминистрации. А в феврале 2023 года чиновник стал первым заместителем председателя Самборской районной администрации.

В политику Павел пришел через проект "Новые лидеры". К тому времени юноша, судя по его собственному видео, увлекался бодибилдингом.

До этого он возглавлял львовское молодежное крыло партии Юлии Тимошенко "Батькивщина".

Но сразу карьера у молодого чмновника не сложилась – до назначения в райадминистрациюмолодой человек работал в польской фирме DELL, а до нее – с 2013 по 2018 годы – вообще состоял на учете в центре занятости как безработный.

Правда, в это время он все-таки работал – как подсобный рабочий в Слохиновском кирпичном заводе, грузчиком на "Мебельной фабрике" в Хирове, охранником во львовском ночном клубе "Шоколад", тренером тренажерного зала и директором по развитию сети спорткомплексов во львовском СОК "Интерспорт".

В 2020 году Павел подавал свою кандидатуру на выборы городского головы Хирова (путем самовыдвижения), но не прошел.

Согласно его декларации о доходах, за 2023 год Грабский заработал только 322 186 гривен. Однако его жена Олеся Грабская за это время заработала (опять же, согласно декларации) чуть больше пяти миллионов гривен, и приобрела Volkswagen Tiguan за 484 тысячи гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, профессора Иосифа Лося, который преподает на факультете журналистики Львовского университета имени Ивана Франко, обвиняют в притязаниях. В связи с этим комиссия по этике и профессиональной деятельности ЛНУ рекомендовала ректору уволить преподавателя из-за его аморальных поступков.

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