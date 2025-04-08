Зеленский назначил филолога Нечитайла послом в Китае: что о нем известно

В понедельник, 7 апреля, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Китая. Им стал филолог и дипломат Александр Нечитайло.

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Соответствующий указ №217/2025 был опубликован на сайте Офиса президента. Стоит отметить, что нового посла в КНР нет много информации. Но он до этого назначения работал в Секретариате главы МИД Украины и до недавнего времени был послом в Демократической Республике Восточный Тимор (по совместительству).

Что известно о новом после

Александру Нечитайло 51 год. Он родился 20 сентября 1973 г. в Киеве.

Он окончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, специальность – филолог (преподаватель украинского языка и литературы, китайского языка и литературы) в 1995 году.

Владеет английским и китайским языком.

В сентябре 1995 стал сотрудником Управления стран Азиатско-Тихоокеанского региона, БСС и Африки МИД Украины. В частности он занимал должности советника посольства Украины в Малайзии, второго секретаря в посольстве Украины в Китае и второго секретаря в посольстве Украины в Индонезии.

Детали дипломатической карьеры нового посла

– Февраль 2016 – июнь 2016 был и.о. директора Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона Министерства иностранных дел Украины.

– Июнь 2016 – май 2022 был послом Украины в Малайзии.

– август 2017 – май 2022 был послом Украины на Филиппинах (по совместительству).

– Октябрь 2019 – май 2022 был послом Украины в Демократической Республике Восточный Тимор (по совместительству).

Ранее сообщалось, что в понедельник, 7 апреля, президент Владимир Зеленский также назначил Андрея Мельника на новую должность. Он стал постоянным представителем Украины при ООН.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 7 апреля, также назначил новых послов Украины в нескольких других странах. В частности, глава государства назначил послов в Норвегию, Парагвай, Казахстан, Нидерланды, Ливан и Финляндию.

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