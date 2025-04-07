Зеленский назначил новых послов в Китае, Норвегии и ряде других стран: указы президента

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 7 апреля, назначил новых послов Украины в нескольких странах. В частности, глава государства назначил посла в Китай, Норвегию, Парагвай, Казахстан, Нидерланды, Ливан и Финляндию.

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Об этом свидетельствуют соответствующие указы, опубликованные на сайте Офиса президента. В общей сложности было подписано 12 указов, которые касались дипломатического корпуса.

В частности, Зеленский назначил Алексея Гавриша чрезвычайным и полномочным послом Украины в Норвегии.

Алексей Гавриш – украинский бизнесмен, позиционирующийся как эксперт в стратегическом и корпоративном управлении в энергетике и инвестиционной деятельности.

Президент также назначил Александра Нечитайло послом Украины в Китае.

Александр Нечитайло – украинский дипломат. С 18 июня 2016 года по 4 мая 2022 года занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Малайзии.

Также он по совместительству со 2 сентября 2017 года по 4 мая 2022 года исполнял обязанности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины на Филиппинах.

Нечитайло родился в Киеве 20 сентября 1973 года, окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, где получил специальность филолога, в частности, преподавателя украинского языка и литературы, а также китайского языка и литературы. Владеет английским и китайским языками.

Кроме того, глава государства назначил Юрия Клименко послом Украины в Аргентине и по совместительству послом в Парагвае.

Юрий Клименко – украинский дипломат. Постоянный представитель Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве (2013–2021). Свободно владеет английским, испанским, русским языками, а также на рабочем уровне владеет французским.

Также президент назначил нового посла в Ливане. Им стал Роман Горяйнов. Он с 2016 занимал должность Генерального консула Украины в Милане.

Владимир Зеленский назначил новым послом в Финляндии Михаила Выдойника – бывшего посла в Дании.

Михаил Выдойник – опытный кадровый диплом, он работал в структуре МИДа и посольствах с начала 2000-х годов.

В 2015-2018 годах он возглавлял Департамент международного сотрудничества Секретариата Кабмина. С июня 2018 года до конца октября 2023 года Михаил Выдойник был послом Украины в Дании.

Также 7 апреля президент Владимир Зеленский уволил Виктора Майка с должности посла Украины в Туркменистане и назначил его послом в Казахстане.

Виктор Майко родился 06 июля 1960 г. в Днепре. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко по специальности журналистика, в 1999г. получил звание кандидат экономических наук (Украинской академии внешней торговли).

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины.

В 2005-2010 годах был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Туркменистане, а по совместительству Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Исламской Республике Афганистан.

За время работы в Туркменистане Майку удалось добиться того, что товарооборот с Украиной достигал рекордных 6 млрд долларов. Наши страны активно взаимодействовали во всех важных областях.

2010-2014 – был заместителем министра иностранных дел Украины.

2014-2020 – советник министра иностранных дел Украины.

Также указом главы государства назначен посол в Нидерландах. Им стал эксгенпрокурор Андрей Костин. Он также по совместительству будет постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия.

Напомним, что Костина уволили с должности генерального прокурора в октябре из-за скандала с получением прокурорами групп инвалидности.

Андрей Костин решил подать в отставку после заседания СНБО, которое провел президент Владимир Зеленский по поводу аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов.

Тогда Костин заявил, что на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства, а в системе органов прокуратуры Украины установлено множество позорных фактов злоупотреблений. Поэтому генпрокурор считает необходимым подать в отставку.

Примечательно, что Костин не раз оказывался в центре скандалов. Чем он запомнился в должности генпрокурора, читайте в материале OBOZ.UA.

Стоит также отметить, что Ирина Венедиктова, которая была генпрокурором до Костина, после увольнения получила дипломатический пост – ее назначили послом Украины в Швейцарии.

Кроме того, 7 апреля Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Федеративной Республике Бразилия и назначил его постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций.

Мельник до назначения послом в Бразилии занимал должность замминистра иностранных дел, а с 2014 по 2022 годы был послом Украины в Германии.

Пост постпреда ООН с февраля 2020 года по февраль 2025 года занимал Сергей Кислица.

Как сообщал OBOZ.UA, также 7 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, запрещающий конфискацию земли и другого имущества, переданного в частную собственность более десяти лет назад. Правозащитники считают, что нововведение может иметь негативные последствия и привести к легализации незаконно полученной земли и других активов.

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