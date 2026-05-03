Крупнейший нефтеналивной порт РФ в Балтийском море был атакован: что известно

Ночью 3 мая украинские беспилотники нанесли массированный удар по Ленинградской области. Целью атаки в очередной раз стал крупнейший нефтеналивной порт РФ в Балтийском море.

По предваритальным данным, взрывы прогремели в Приморске, Выборге и Усть-Луге. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Подробности атаки

Воздушную тревогу в Ленинградской области объявили еще 2 мая около 23:00. В то же время мониторинговые каналы писали, что БПЛА приблизились к морским портам ближе к 2:00 часам ночи.

Картографическая платформа FIRMS (Fire Information for Resource Management System) зафиксировала масштабный пожар в порту Приморска. По состоянию на утро 3 мая там возникло сразу несколько очагов возгорания.

Ленинградский губернатор Александр Дрозденко подтвердил атаку беспилотников на регион. По его словам, силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 59 БПЛА. При этом пожар в порту и остальные последствия на земле чиновник решил не комментировать.

Стоит отметить, что расстояние от Усть-Луги и Приморска до государственной границы Украины составляет более 1100 км.

Что известно о предприятии

Морской торговый порт Приморск – это крупнейший нефтеналивной хаб России на Балтике и конечная точка Балтийской трубопроводной системы. Предприятие специализируется на экспорте сырой нефти и светлых нефтепродуктов (преимущественно дизельного топлива класса Евро-5).

Проектная пропускная способность составляет до 75 млн тонн нефти и 20 млн тонн дизельного топлива в год. Порт способен отгружать более 1 млн баррелей нефти ежедневно.

Что предшествовало

В марте 2026 года порт стал целью масштабной атаки дронов. По данным спутниковых снимков, было повреждено около 40% резервуарных мощностей (минимум 8 резервуаров). Это привело к временным перебоям в логистике и снижению объемов перевалки.

На фоне санкций и технических повреждений в конце 2025 года фиксировалось резкое падение отгрузок (в отдельные периоды до 70%). Это связано с отказами крупных покупателей и повреждением инфраструктуры.

Приморск называют ключевым узлом для работы так называемого "теневого флота", через который осуществляется экспорт российской нефти в обход ценовых ограничений, в основном в направлении Индии, Китая и Турции.

Напомним, удары Сил обороны по российской нефтяной инфраструктуре снизили объемы производства на российских НПЗ. Среднесуточная переработка упала до 4,69 млн баррелей в день.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно отчету американского Института изучения войны, украинская армия значительно масштабировала кампанию по уничтожению ключевых объектов российской экономики и логистики. Текущий апрель стал поворотной точкой, ведь благодаря наращиванию внутреннего производства БПЛА, Украина перешла к массированным ударам, так как такие атаки перегружают российскую систему ПВО и достигают целей в глубоком тылу.

