Работа беженцев "в тени" под прицелом: Чехия начала масштабные проверки работодателей

В Чехии начались масштабные проверки нелегального трудоустройства в рамках инициативы "Кобра 26", под особым контролем – агентства труда и работодатели. Власти стремятся вывести рынок из тени, усилить ответственность бизнеса и уменьшить случаи эксплуатации работников.

Об этом пишет Czechia online. "Кобра 26" – это не отдельный орган, а совместная инициатива, объединяющая полицию, таможенную и финансовую службы, инспекцию труда, социальные органы и аналитические подразделения.

Впервые эти структуры будут действовать максимально скоординировано, обмениваться информацией, проводить совместные проверки и анализировать подозрительные схемы. Главная цель – не только выявить нарушения, но и системно изменить правила игры на рынке труда .

Власти стремятся сделать нелегальное трудоустройство невыгодным для бизнеса и одновременно уменьшить возможности для злоупотреблений. По словам министра труда Алеша Юхелки, именно из-за посреднических агентств чаще всего возникают проблемы. В некоторых случаях речь идет не просто о нарушениях, а об откровенной эксплуатации работников.

Распространены схемы, когда людей оформляют через фиктивные договоры или заставляют работать как частные предприниматели, хотя фактически они выполняют работу наемных работников. Такая практика известна как "скрытое трудоустройство" или "шварцсистема".

В результате работники остаются без социальных гарантий, а государство недополучает налоги и взносы. По разным оценкам, ежегодно в "тени" в Чехии вращается от 40 до 90 миллиардов крон. Значительная часть этих средств связана именно с нелегальным трудоустройством иностранцев.

Эксперты отмечают, что до 80% проблемных агентств работают с привлечением иностранной рабочей силы. Отмечается, что это делает тему особенно актуальной для украинцев, которые находятся в Чехии в поисках работы или уже трудоустроены.

Инициатива "Кобра 26" предусматривает не только проверки, но и постепенное ужесточение правил. Среди ключевых направлений:

увеличение количества совместных проверок различными службами;

более жесткий контроль за деятельностью агентств труда;

активный обмен аналитическими данными между государственными органами;

возможность взыскания социальных взносов с работодателей даже задним числом.

Отдельно рассматривается подход, при котором ответственность за нарушения больше будет возлагаться на компании, а не на самих работников. За нарушение правил трудоустройства работодателям грозят значительные штрафы – в некоторых случаях до миллионов крон.

Кроме финансовых санкций, возможны и другие последствия, ведь проверки могут привести к блокированию деятельности компаний или потери лицензий для агентств. Власти также планируют усложнить схемы "переписывания" бизнеса, когда компании формально меняют владельцев, чтобы избежать ответственности.

Для украинских беженцев и трудовых мигрантов эти проверки означают повышенное внимание к условиям труда. С одной стороны, это может создать дополнительные риски для тех, кто работает неофициально. С другой – должно защитить работников от недобросовестных работодателей и обеспечить им базовые социальные гарантии.

