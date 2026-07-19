Зеленский на фоне массовых протестов созвал совещание с военным руководством: о чем шла речь

Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководством Вооруженных сил Украины. Глава государства обсудил с военными оперативную обстановку на нескольких направлениях фронта, выполнение договоренностей с международными партнерами и обеспечение украинской армии.

Видео дня

Особое внимание было уделено действиям Десантно-штурмовых войск на Александровском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале Владимира Зеленского.

В совещании приняли участие командующий Объединёнными силами ВСУ Михаил Драпатый, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Горбатюк и командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол.

В ходе совещания президент заслушал доклад генерал-майора Михаила Драпатого о ситуации на Сумском, Харьковском, Луганском и Донецком направлениях.

Отдельной темой встречи стало выполнение договоренностей Украины с международными партнерами и бесперебойное обеспечение поставок для нужд обороны. По словам президента, главными приоритетами остаются укрепление ПВО и полное выполнение контрактов на производство всех типов беспилотников.

Также в ходе совещания обсуждалась ситуация на Александровском направлении и активные действия подразделений Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Цению объективную оценку ситуации, подробный разбор ключевых потребностей корпусов и бригад на направлениях, предложения по проблемным вопросам и устранению дефицита в снабжении. Мы не должны терять ни одного дня для защиты независимости Украины, наших позиций и людей", — подытожил глава государства.

Напомним, президент Владимир Зеленский и бывший министр обороны Михаил Федоров провели переговоры. По итогам диалога глава государства заявил о выработке решений в отношении армии и добавил, что прислушался к позиции украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, серия протестов разгорелась во многих городах Украины после того, как 15 июля официально стало известно об отставке Михаила Федорова с поста министра обороны. Несколько дней подряд люди выходили на улицы и требовали замены главнокомандующего Александра Сырского, возвращения Федорова и отмены перерыва в работе Верховной Рады, который продлится месяц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и вViber. Не ведитесь на фейки!