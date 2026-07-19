В Самаре ликвидировали российского военного инженера, связанного со стратегической авиацией: что известно. Фото

В российской Самаре ликвидировали военного инженера Андрея Тисарева, который работал на предприятии по производству авиационных двигателей для стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22. Операцию провело добровольческое подразделение "Отряды Буданова".

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Об этом сообщил украинский журналист и телеведущий Сергей Иванов. Ликвидированный был сотрудником Объединенной двигателестроительной корпорации "Кузнецов".

Что известно

По словам журналиста, Тисарева был ликвидирован в среду, 15 июля, на улице Виктора Лукачева.

Убитый, как добавил Иванов, имел ученую степень кандидата технических наук и был автором патентов в области авиационного двигателестроения. Журналист также отметил, что разработки Тисарева использовались в российской стратегической авиации.

В то же время предприятие "ОДК Кузнецов", на котором работал инженер, создает и обслуживает авиационные двигатели для стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 и Ту-22. Комплекс также обслуживает двигатели тяжёлых транспортных вертолётов Ми-26. Компания подчиняется "Ростеху".

Ликвидированные российские военные преступники

В Кемеровской области России в прошлом году был ликвидирован подполковник российского ЗМОП Вениамин Мазжерин. Автомобиль, в котором он находился, взорвался. Мазжерин причастен к военным преступлениям в Киевской области в феврале-марте 2022 года.

Также в Курской области якобы был ликвидирован заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом РФ, генерал-майор Михаил Гудков. По данным россиян, это произошло в результате удара по командному пункту в Коренево.

Напомним, украинским защитникам удалось также ликвидировать на фронте российского оккупанта – священника РПЦ Сергея Вайду, который бросил свой приход, чтобы воевать против Украины. Выяснилось, что у клирика было 11 детей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ходе боевых действий в Украине был уничтожен российский оккупант Константин Бреус – чемпион мира по пауэрлифтингу и участник соревнований по бодибилдингу. 35-летний москвич с началом полномасштабного вторжения ушел добровольцем на фронт убивать украинцев.

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