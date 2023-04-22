Зеленский: мы должны убрать все возможности для РФ обойти санкции

Украина тщательно прорабатывает санкции, которые вводит против России, в частности в вопросе синхронизации с партнерами. Наша задача – убрать любые возможности обходить санкции для государства-террориста.

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Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в обращении к народу вечером 22 апреля. Соответствующей записью поделился YouTube-канал Офиса президента Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Каждая российская схема, позволяющая обойти санкции, прибавляет время этой войне, прибавляет возможности агрессору", – отметил глава страны.

Он рассказал, что 22 апреля вступили в силу три новых санкционных решения в отношении тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее.

Это очередной пакет санкций против ВПК РФ (добавлено 322 компании, производящие оружие, комплектующие и др.), а также два пакета, направленных на физических и юридических лиц, которые помогают Москве обходить экономические ограничения, держат имущество военных преступников и привлечены к уничтожению свободы как на территории самой РФ, так и в Украине.

Также важно, что началась глобальная ограничительная работа касательно российской атомной отрасли.

Как отметил Зеленский, атомную энергетику Кремль использует не только как источник доходов, но и в качестве оружия.

"И хорошо, что Британия, Америка, Франция, Япония, Канада образовали альянс, который должен убрать с глобального рынка атомную отрасль государства-террориста", – подчеркнул президент.

По итогам этой недели он поблагодарил США и Канаду за новые пакеты военной поддержки для наших воинов, Нидерланды – за усиление ПВО и за совместное с Данией решение по танкам, Германию – "за новые шаги, которые обеспечат больше мира в нашем небе".

"И могут быть новые шаги, которые принесут больше мира нашей земле. Ожидаем эти решения", – сказал украинский лидер.

Также он сказал спасибо Эстонии, Финляндии за новые оборонные пакеты, Словакии – за авиацию, Швейцарии – за новые санкции против российских террористов.

"Следующую неделю в отношениях с партнерами готовим не менее результативной, чем эта", – анонсировал Зеленский.

Президент поблагодарил воинов, которые стоят в Марьинке и Бахмуте, Авдеевке и на Лиманском направлении. Отдельно он отметил подразделение ГУР МО Тимура, воюющее в Бахмуте.

"Спасибо, ребята, за вашу смелость и результативность! Слава всем нашим воинам! Слава всем нашим героям разных времен, которые боролись за нашу независимость! Украина всегда будет свободной!" – сказал глава нашего государства.

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