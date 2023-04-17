'Мы сильны вместе': G7 должна показать Путину, что он не достигнет своих целей в Украине, – Бербок

Страны "Большой семерки" должны доказать российскому диктатору Владимиру Путину, что он не достигнет своих целей в войне против Украины. Среди прочего, и при их поддержке страна уже выстояла против российской энергетической войны и зимнего наступления.

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Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает "Укринформ". Она выступила на встрече глав МИД стран G7, которая проходит в Японии.

По ее словам, как кризисная команда в длительной миссии "Большая семерка" в прошлом году противопоставляла российской агрессии один барьер за другим: зимней помощью для жителей Украины, антироссийскими санкциями и ограничением цен на нефть. В ходе нынешней встречи представители G7 подтвердят и усилят свои обязательства.

"Пока речь идет о том, чтобы показать Путину нашу решимость относительно того, что он не достигнет своих целей также из-за истощения и усталости", – сказала Бербок.

Она напомнила, что Япония взяла на себя эстафету председательства в G7 от Германии. Также поблагодарила страну за то, что на Токио партнеры могут положиться на 100%.

В целом эта группа наиболее развитых демократических государств успешна, по оценке Бербок, в противостоянии с автократическими силами, когда ее партнеры и друзья во всем мире имеют доверие к G7.

В то же время она призвала избегать того, что единство среди "Большой семерки" не воспринималось другими как попытки навязать свои ограничения или усилить разрыв.

Глава МИД Германии напомнила, что в G7 работают над решениями долговых кризисов многих стран, настойчиво пытаются не допустить глобального голода, борются с наибольшим риском риска века – климатическим кризисом.

"Как G7, мы сильны вместе, потому что точно знаем, за что стоим: за международный порядок, в котором верховенство права и международное право имеют приоритет перед правом более сильного. За экономические отношения, базирующиеся не на зависимостях, а на справедливости и общих правилах конкуренции", – объяснила Бербок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз намерен обсудить с партнерами по G7 планы создания специального трибунала по преступлениям страны-агрессорки России против Украины. ЕС стремится привлечь к ответственности российских лидеров за военное вторжение и оккупацию, нарушивших Устав ООН.

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