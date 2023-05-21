Зеленский: мир слышит нашу позицию и показывает понимание каждого пункта нашей формулы мира

Президент Владимир Зеленский подвел итоги важных зарубежных встреч – Лиги арабских государств и саммита G7 плюс Украина в японской Хиросиме, где он провел переговоры с мировыми лидерами. Глава государства подчеркнул, что мир слышит позицию нашего государства и показывает понимание каждого пункта нашей формулы мира для окончания войны с Россией.

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Об этом Зеленский сказал в обращении к украинцам и миру в воскресенье, 21 мая, – в конце 452-го дня войны с РФ. Видео опубликовано на Youtube-канале Управления президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мир слышит нашу позицию. Защита и гарантии безопасности, возвращение всех наших территорий и всех наших людей, справедливость и реализация нашей формулы мира. По каждому существенному для Украины пункту имеем понимания с мировым большинством. И вместе будем увеличивать украинский потенциал", – подчеркнул президент.

Он отметил, что в Хиросиме Украина была почетным участником работы "Большой семерки". Украинская тематика во время переговоров была центральной, лидеры стран высказывали украинскому народу слова уважения.

"Встреча с президентом Байденом – и, как всегда, становимся сильнее после таких переговоров. Встреча с лидером Индонезии – содержательная. Встреча с президентом Республики Корея – потенциал для крепких отношений. Встреча с премьер-министром Канады Трюдо – спасибо, Джастин, тебе. Пообщался с лидерами Вьетнама и Австралии. Отдельно и подробно говорили с премьер-министром Японии – будем усиливать сотрудничество", – сообщил глава государства.

"Наше единство с миром, наша защита для украинцев и наша сила – сила Украинского государства – будет и самым достойным почитанием памяти наших людей – разных поколений, – чья жизнь была сломана и растоптана российским злом, этой многолетней тиранией, которая меняет форму, но убивает одинаково жестоко", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что сегодня День памяти жертв политических репрессий – всех, кто был убит за годы советского режима.

"Не забываем, что было, не забываем, кого потеряли, и не забываем, что мы обязаны быть сильными. И будем всегда", – подытожил президент.

Напомним, что во время обращения к народу Японии в Хиросиме Зеленский подчеркнул, что российское полномасштабное вторжение должно стать последним проявлением агрессии в мире. По словам главы государства, остановив российские захватнические амбиции, весь цивилизованный мир парализует других потенциальных агрессоров.

Также Зеленский отметил, что украинская формула мира предполагает не только поражение РФ, но и безопасность по всему миру.

На саммите G7 в Японии президент Украины призвал партнеров поддержать украинскую формулу мира. Ключевым условием прекращения войны должен быть безоговорочный вывод оккупационных войск РФ со всей территории Украины в ее международно признанных границах.

Накануне, 20 мая, Зеленский в Японии встретился с Сунаком, Мэлони, Моди и другими мировыми лидерами. Ключевыми темами переговоров была военная, политическая и гуманитарная поддержка Украины, обсуждалось также создание "коалиции истребителей".

Как сообщал OBOZREVATEL, страны "Большой семерки" – США, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада – осудили российскую войну против Украины в заключительном коммюнике саммита G7. Лидеры пообещали оказывать Киеву поддержку "до тех пор, пока это необходимо для установления всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира".

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